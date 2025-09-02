Summit Made in Bahia cresce e segunda edição muda de local; confira

- Foto: Matheus de Jesus

O grupo Business Bahia anunciou, nesta terça, 2, o lançamento do Summit de Negócios Made in Bahia 2025, uma feira de negócios multisetorial, durante um almoço no restaurante Chez Bernard, que reuniu empresários de vários setores e jornalistas. O encontro antecipou detalhes da nova edição do evento, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio.

Vamos reunir players e aproximar convidados para fortalecer a relação entre os gestores públicos e os gestores privados Carlos Falcão - CEO do Grupo Business Bahia

A expectativa é reunir 4 mil participantes e 100 marcas na segunda edição do Summit de Nogócios Made in Bahia Os dois dias do evento contará com uma programação de painéis e palestras voltados para temas como economia, inovação, energia, agronegócios, mineração, sustentabilidade, comunicação e publicidade.

O objetivo, segundo Carlos Falcão, CEO do Grupo Business Bahia, é impulsionar negócios, fortalecer o ecossistema empresarial e ampliar a visibilidade da Bahia em nível nacional e internacional.

“Vamos reunir players e aproximar convidados para fortalecer a relação entre os gestores públicos e os gestores privados. Vamos discutir assuntos variados, com os mais importantes players do mercado, cujos temas perpassam a economia do Brasil, reforma tributária e seus efeitos sobre a economia baiana, governo estadual e municipal no desenvolvimento econômico e social e entre outras coisas”, disse o empresário

Entre os palestrantes confirmados estão o economista Caio Megale, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza. Uma das novidades desta edição, de acordo com Paula Lacorte, diretora comercial da ZUM Brazil e uma das idealizadoras do evento, será a presença de um wine bar assinado pela Vinícola Uvva.

“Não existe até hoje em evento com essa experiência que irá agregar experiências sensoriais ao espaço de networking”, explica Paula.