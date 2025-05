Teve vencedor? Mega-Sena é sorteada e resultado surpreende; veja dezenas

Não teve aposta vencedora neste sábado - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

A Loteria Federal anunciou os números do sorteio do concurso 2.864 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (17), em São Paulo.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio da Mega-Sena acumulou em R$ 100 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.864: 05 - 06 - 15 - 17 - 31 - 53

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país, ou de forma online, pelo site oficial das Loterias Caixa.

É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.