Tire todas suas dúvidas sobre as promoções do Dia do Consumidor | A TARDE

Nesta sexta-feira, 15 de março, é comemorado do Dia do Consumidor e a promessa é de ofertas e promoções em diversos setores do comércio. Assim como a 'Black Friday', a data acaba até mesmo por ser antecipada, com melhores ofertas durante os últimos dias, na chamada Semana do Consumidor.

O que é o Dia do Consumidor?

A data faz referência a um discurso do ex-presidente estadunidense John F. Kennedy, realizado em 15 de março de 1962 nos EUA, em que ele falou sobre uma relação justa entre empresas e consumidores e como isso poderia ser bom para ambos. Em 1983, a data passou a ser comemorada nos EUA, dando origem ao Dia do Consumidor.

No Brasil, a popularização do Dia do Consumidor aconteceu após a criação do Código de Defesa do Consumidor em 1990. Nos últimos anos, a data passou a ter finalidade comercial, com muitas lojas e empresas adotando-a como um dia de promoções.

Promoções

A Semana do Consumidor começou na última segunda-feira, 11, com descontos em produtos como celulares, televisores e eletrodomésticos, itens para casa e decoração, principais focos das promoções. Algumas lojas, principalmente através do e-commerce, anunciaram promoções de até 80%. Amazon, Mercado Livre, Shein, Shopee, Casas Bahia, Magazine Luiza e Americanas são algumas das empresas com descontos variados.

Celulares, televisores e eletrodomésticos são destaques no Dia do Consumidor | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Amazon oferece até 60% de desconto em mais de 80 mil produtos na Semana do Consumidor. Os itens com maior desconto são celulares, computadores, livros, beleza, casa, cozinha, video games, eletrônicos, TVs, brinquedos, entre outras. As ofertas seguem até o dia 18 de março.

A Americanas vai oferecer até 60% de desconto em diversas categorias, como smartphones, eletroportáteis, eletrodomésticos, TVs, móveis, notebooks, games e muito mais.

Já a Casas Bahia promete promoções com até 70% de desconto ao longo de todo o mês de março e não apenas na Semana do Consumidor. O foco das ofertas estão em produtos de beleza, smartphones, esporte, ar e ventilação, games e bebidas.

Para quem busca promoções em roupas e outros produtos de beleza, a Shein conta com descontos de até 80% em diversas peças até o dia 18 de março. A empresa também oferecerá seções de produtos abaixo de R$ 29; R$ 59 e R$ 99.

Outro marketplace que prepara algo de diferente é a Shopee, que vai oferecer no dia 15 de março R$ 8 milhões em vouchers de desconto e até 50% para produtos selecionados no app.