Transpetro conclui construção tida como maior da última década do país

Obra no Oleoduto Paulínia-São Paulo (Opasa 16), em São Paulo (SP) - Foto: Divulgação Transpetro

A Transpetro inaugura nesta sexta-feira, 5, um novo trecho do Oleoduto Paulínia-São Paulo (Opasa 16), em São Paulo (SP). O empreendimento teve investimento de R$ 465 milhões e substituiu 68 quilômetros de tubos do ativo que liga a Refinaria de Paulínia (Replan) ao Terminal Terrestre de Barueri.

A nova infraestrutura aumenta a segurança, a eficiência operacional e traz avanços tecnológicos que permitem aumentar em até 60% a capacidade de movimentação. Essa é a maior obra de engenharia de dutos terrestres realizada no Brasil nos últimos dez anos. O projeto foi conduzido integralmente pelas equipes técnicas da Transpetro, com o apoio da Petrobras, e foi concluída em 15 meses.

“A obra de substituição do Opasa 16, conduzida com excelência pelo time da Transpetro, faz parte do portfólio de investimentos da Petrobras que garantem a logística como um diferencial competitivo da companhia. Temos buscado oportunidades semelhantes em todo o país, integrando de forma segura e eficiente todos os elos da cadeia produtiva para gerarmos valor para nossos clientes e para a sociedade, contribuindo para a geração de emprego e renda e ajudando no crescimento do país”, afirma o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Cláudio Schlosser.

“A inauguração do novo duto Opasa representa um marco na infraestrutura de transporte de combustíveis no Brasil. Na última década, não tivemos histórico no país da construção de um duto terrestre similar, com essa extensão e tecnologia. Além de possibilitar a geração de frentes de emprego, a execução de uma obra tão complexa como essa, conduzida por trabalhadores e trabalhadoras da Transpetro, evidencia nossa capacidade técnica única e expertise tecnológica. A Transpetro está comprometida em ser uma empresa com soluções logísticas cada vez mais eficientes, gerando valor tanto para a sociedade quanto para nossos clientes”, ressaltou o presidente da companhia, Sérgio Bacci.

O novo empreendimento substituiu o duto original por nova estrutura dotada de tecnologias mais avançadas de revestimento e isolamento térmico. A nova condição possibilita ainda ampliar em até 60% a capacidade do oleoduto, de aproximadamente 200 milhões de litros por mês para movimentação de óleo combustível. A entrega deste projeto complementa uma primeira etapa de obras, quando foram substituídos 31 quilômetros de tubos do Opasa 16.

“Nossas equipes foram responsáveis por todas as fases da obra, desde o projeto de engenharia até a etapa de construção e montagem. Tivemos 25 frentes de serviço simultâneas em nove municípios entre Paulínia e Barueri, com 670 empregos diretos durante a execução. Essa inauguração reforça o objetivo da companhia de assegurar maior confiabilidade, disponibilidade operacional e movimentação mais eficiente, nesse caso para a Replan, maior refinaria do país. Garantir o escoamento seguro e eficiente do óleo combustível produzido na Replan é também garantir os níveis de produção e escoamento dos demais derivados, como a gasolina e o diesel, que são tão essenciais para a nossa economia”, destacou o diretor de Dutos e Terminais, Márcio Guimarães.

Sobre a Transpetro

Operando 48 terminais (27 aquaviários e 21 terrestres), cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e 33 navios, a Transpetro é a maior subsidiária da Petrobras. A empresa é a maior companhia de logística multimodal de petróleo e derivados da América Latina.

A Transpetro presta serviços a distribuidoras, à indústria petroquímica e demais empresas do setor de óleo e gás. A carteira da subsidiária da Petrobras conta com mais de 160 clientes.

O Opasa 16

• Diâmetro: 16 polegadas

• Comprimento total: 99 km

• Origem: Refinaria de Paulínia – Replan (SP)

• Destino: Terminal Terrestre de Barueri (SP)

• Municípios percorridos: 9 (entre Paulínia e Barueri)

• Produto movimentado: Óleo Combustível

Números da obra

• Investimento total: R$ 465 milhões

• Trecho de duto substituído: 68 km

• Período de execução: 15 meses

• Frentes de serviço simultâneas: 25

• Empregos diretos: 670

• Equipamentos mobilizados: 197

• Tubos substituídos: 5.682 tubos