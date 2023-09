Turismo representa 10,2% dos novos empregos na Bahia

O setor de turismo gerou 529 postos de trabalho com carteira assinada, dos 5.180 novos empregos registrados na Bahia, em julho de 2023, representando 10,2% das contratações do estado no mês. Os dados são da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI)

Segundo os dados, a geração de emprego apontou que, a cada 10 vagas abertas, uma foi no turismo, se igualando à média nacional. Eles confirmam o fortalecimento do turismo no estado, onde o setor cresceu 13,7%, de janeiro a julho de 2023, enquanto o Brasil registrou alta de 8,4%, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Na comparação de julho deste ano com o mesmo período de 2022, o crescimento baiano foi de 21,5%, quase o triplo do resultado no país, que cresceu 7,8%.

“As ações estratégicas do Governo do Estado contribuíram para alavancar rapidamente o setor, fortemente impactado pela pandemia. O resultado é que recuperamos os 19 mil empregos perdidos, em 2020, e já registramos quase 27 mil vagas ocupadas, de janeiro de 2021 a julho de 2023, ou seja, geramos mais oito mil novos empregos”, comemora o titular da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), Maurício Bacelar.

“A recuperação contínua e consistente dos postos de trabalho é verificada no setor da gastronomia. Percebemos, inclusive, uma dificuldade para a contratação de mão de obra, neste momento”, relata o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-BA), Luiz Henrique do Amaral.

Para o presidente da União Geral dos Trabalhadores na Bahia (UGT-BA), Marcelo Carvalho, “o ambiente político no país tem contribuído para a indústria do turismo, com a atração de mais estrangeiros e incremento interno, sendo a Bahia um exemplo de bons resultados, onde o setor é uma locomotiva econômica”.

Receita

De janeiro a julho de 2023, o valor arrecadado no setor foi de R$ 281 milhões, o que representa 57,14% da receita total, em 2022, quando foram registrados quase R$ 492 milhões. O ano de 2022 superou em 24% os números de 2019 (pré-pandemia), período com arrecadação de mais de R$ 396 milhões.