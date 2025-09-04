União Europeia reconhece o Brasil como livre de gripe aviária

Gripe aviária no Brasil - Foto: Agência Brasil

A União Europeia reconheceu oficialmente o Brasil como livre de gripe aviária, abrindo caminho para a retomada das exportações de carne de frango ao bloco. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (4) após reunião virtual entre o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o ministro da Pesca, André de Paula, e o comissário de Saúde da União Europeia, Oliver Várhelyi.

“Tivemos boas notícias. Primeiro o reconhecimento do status para o Brasil de livre da gripe aviária, o que vai nos permitir a retomada das exportações para a Europa”, afirmou Fávaro em publicação no X (antigo Twitter).

As importações haviam sido suspensas depois da confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro (RS), em maio. Após a desinfecção do local e a ausência de novos registros por 28 dias, o Brasil se declarou livre da doença em junho.

Segundo o Ministério da Agricultura, 41 países já retiraram o embargo às carnes de aves brasileiras. Apenas Canadá, China, Malásia, Paquistão e Timor-Leste ainda mantêm restrições. No último dia 25, Chile, Arábia Saudita, Namíbia e Macedônia do Norte também voltaram a liberar a importação.

Fávaro destacou ainda que a União Europeia se comprometeu a reunir os estados-membros nas próximas semanas para retirar barreiras sanitárias e retomar o pre-listing, mecanismo suspenso desde 2018 que reconhece a equivalência dos sistemas de inspeção sanitária brasileiros.

“O compromisso dele é que nas próximas semanas, os estados-membros da comunidade europeia se reunirão para a retirada do controle reforçado e a volta do pre-listing tão importante para o Brasil, que está suspenso desde 2018”, disse o ministro.