União libera R$ 2 bilhões para realização de concursos em 2025

O governo federal reservou R$ 2 bilhões do Orçamento para abertura de novos concursos em 2025, segundo informações dada durante a coletiva de apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do ano que vem.

Ainda segundo o Orçamento, também foi autorizada a contratação de 53.599 pessoas para o Poder Executivo — dos quais 46.882 são para o banco de professores do Ministério da Educação. Assim, sobram 6.717 vagas para demais vagas, incluindo militares efetivos.

Segundo o secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, Clayton Luiz Montes, o montante já está reservado, mas ainda não está definido exatamente quais concursos e cargos serão ofertados no ano que vem.



“Assim como a ministra Esther (Dweck) adiantou, existe sim a previsão de novos concursos para 2025, tem previsão para isso no Orçamento. Não temos agora a abertura de quais concursos, para quem, mas existe a dotação orçamentária reservada para tais concursos. O MGI distribuiu uma nota para vocês, que diz que reserva em torno de R$ 2 bilhões para abertura de novos concursos”, disse Montes

“No que se refere ao número de vagas para concursos, teríamos que consultar o MGI”, complementou

Neste ano, pela primeira vez o governo federal realizou o Concurso Nacional Unificado (CNU), um concurso único para cargos em diferentes órgãos da administração pública. São ao todo mais de seis mil vagas em 21 ministérios, agências e autarquias.