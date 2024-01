Verão 2024: Saiba com o que gastar quando vier a Salvador | A TARDE

Há quem discorde de qual estação do ano é a melhor, mas não há dúvidas de que o verão da Bahia ganha "de lavada" no quesito agitação. Para quem vai se deleitar com o período mais aguardado do ano, conhecer a programação de eventos culturais, alternativas de hospedagem, transporte, alimentação e passeios turísticos pode proporcionar mais tranquilidade na curtição e também no bolso.



Vitor Borba, 40, é natural do Rio de Janeiro e pretende curtir todas as oportunidades que Salvador tem para oferecer durante o carnaval. O fisioterapeuta começou a se planejar desde março de 2023 para passar 10 dias na capital baiana junto com seu companheiro.

“Começamos a nos organizar quando acabou o Carnaval daqui do Rio no ano passado. Desde então, todo mês colocamos 500 reais cada em uma poupança com o plano de passar o Carnaval em Salvador, já que sabíamos que para curtir bloco, camarote e tudo mais, é preciso gastar um valor mais alto", ponderou.

Vitor Borba (à direita) e seu namorado Higor Caetano, no carnaval de Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

Longe de ser marinheiro de primeira viagem, Vitor já havia passado o Carnaval em Salvador em outros anos, mas economizou uma grana após ter se hospedado na casa de familiares. Com os planos diferentes para 2024, a logística também mudou. Neste ano, Vitor e o namorado devem gastar cerca de R$ 17 mil somente com blocos, abadás, passagens aéreas e hospedagem.

Segundo dados do Observatório de Turismo de Salvador, a capital baiana deve receber 3,4 milhões de turistas neste verão. E, assim como Vitor, muitas pessoas já estão preparando o bolso e botando na conta do lápis o que irão gastar no calor baiano. Confira alguns custos compilados pelo Portal A TARDE.

Hotéis

Para quem é de fora, uma das primeiras coisas a se pensar é na hospedagem. Em bairros mais conhecidos e procurados, como Pituba, Rio Vermelho, Campo Grande e outros, os preços dos principais hotéis variam entre R$260 a R$ 530.

Em locais mais próximos de praias como Porto da Barra, Itapuã, Ondina, Flamengo e próximos a circuitos carnavalescos como Campo Grande e Pelourinho, o valor da diária pode ser um pouco mais caro. Aproveitar o dia no hotel nessas localidades pode variar de R$ 1.300 a R$ 2.000.



Para quem aproveitará o carnaval na Barra, o Grande Hotel da Barra é umas das hospedagens mais buscadas durante o verão, por estar a apenas 350 m do Circuito Barra Ondina. De 08 a 14 de fevereiro, o hotel quatro estrelas oferece um quarto por cerca de R$ 13 mil com diárias médias de R$ 2.152.

Quem optar por uma acomodação um pouco menos cara, mais que ainda seja próxima dos circuitos principais e das praias de Salvador, poderá desembolsar a partir de R$ 3.300,00 por seis diárias, no Hotel Campo Grande.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da ABIH-BA, Thiago Sena, cada turista que visita a cidade no verão gasta, em média, cerca de R$1.500,00, dos quais são estimados que pouco mais da metade são voltados para as despesas com hospedagem. Ainda de acordo com a ABIH é esperada uma injeção de R$ 5 bilhões na economia soteropolitana durante este verão.

Passagens Aéreas

Quem vai sair de São Paulo para curtir o calor baiano, pode achar passagens aéreas, ida e volta, a partir de R$1.407, na quarta semana de janeiro. Já quem se arriscar a voar durante o período de Carnaval poderá pagar de R$1.204 até R$ 2.183, dependendo da companhia aérea.

Os carnavalescos que saírem do Rio de Janeiro, por exemplo, vão desembolsar um pouco mais. Ida e volta para Salvador pode chegar a R$2.232, na terceira semana de janeiro, e R$ 1.783 na primeira semana de fevereiro.

Eventos

Até a chegada do Carnaval, a cidade será palco de diversos eventos para aquecer os corações carnavalescos, como os famosos ensaios. Nos finais de semana, por exemplo, são aguardados o Ensaio do Parango, Baile da Santinha, Timbalada, Olodum e tantos outros.

Para quem não perde uma oportunidade de aquecimento pré-carnaval, o Ensaio do Parango, que acontece neste domingo, 14, está a partir de R$ 66, e R$ 700 para quem quer aproveitar a área vip. O famoso Baile da Santinha, que será nesta sexta-feira, 12, comandado por Leo Santana, o GG, estará oferecendo ingressos a partir de R$100 e R$ 700 para quem tiver afim de uma curtição um pouco mais reservada.

Em fevereiro, além dos trios, os blocos e camarotes chegam para agregar ainda mais a ‘muvuca baiana’. Cada dia do famoso tradicional Bloco Coruja, de Ivete Sangalo, no Circuito Barra Ondina 2024 está a R$1.200,00, o bloco Camaleões a partir de R$1.340,00 e do Nana, que estão sendo vendidos a R$ 340. Aqueles que pretendem economizar com os abadás, podem gastar a partir de R$ 80 em blocos de Salvador.

Neste ano, o Camarote Salvador 2024 tem abadás a partir de R$ 2.029, com serviços All Inclusive para os seis dias de carnaval. No Camarote Casa da Barra 2024, as vendas estão a partir de R$280,00, com serviços Open Bar. Confira todos os blocos e camarotes neste link.

Transporte

Neste ano, o Expresso Salvador, serviço de transporte oferecido por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob), contará com três embarques e seis desembarques, para os dias 8, 11, 12 e 13 de fevereiro. Cada trajeto no transporte oficial do Carnaval de Salvador terá valor de R$ 18 por pessoa.

Com frota 100% com ar-condicionado, o Expresso Salvador terá embarques no Salvador Shopping, Shopping Norte Salvador e Shopping Paralela. Os desembarques atenderão Ondina, Barra, Barris (Centro) e Garibaldi. Para ter acesso ao serviço, é preciso adquirir o cartão em um dos pontos de atendimento instalados nos shoppings mencionados. Também é possível adquirir pelo App e pagar pelo QR Code do Kim.

Há também aqueles que devem apelar para os aplicativos de transporte nos principais pontos onde passam os circuitos carnavalescos, na Barra, Campo Grande e Pelourinho.

Apesar das estimativas de aplicativos como o Uber e o 99 app apontarem uma média no valor a se pagar para curtir o carnaval, o preço pode subir exorbitantemente pela alta procura nessa época. Do Caminho das Árvores até a Barra, por exemplo, a estimativa é em torno de R$44.93. Para o Campo Grande, R$ 39,44; e Pelourinho, R$ 34,94.