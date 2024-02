XP busca profissionais para assessoria de investimentos em Salvador | A TARDE

A XP, líder no segmento de investimentos no Brasil, está com inscrições abertas para o programa XP Future. . O programa capacita profissionais com perfil comercial para se tornarem assessores de investimentos e iniciarem uma jornada na profissão.

As inscrições para o processo seletivo em Salvador estão abertas e os interessados devem se cadastrar no site até 20 de fevereiro.

O XDay, processo seletivo com os candidatos, acontecerá no dia 24 de fevereiro. Em caso de aprovação, a contratação é CLT e é necessário que o candidato tenha as certificações CPA-20 ou CEA.

>>>Clique aqui para fazer a inscrição