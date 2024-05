A TARDE Educação faz 1ª edição de 2024 do Encontro de Articuladores | A TARDE

A 1ª edição de 2024 do Encontro de Articuladores está chegando. A iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, voltado para secretários de Educação e articuladores dos municípios parceiros do Programa, acontecerá no dia 23 de maio, no Hotel Mercure, na Pituba, em Salvador, das 8h às 17h.

Nesta edição, o Encontro de Articuladores terá o objetivo de auxiliar na compreensão sobre as principais atipias encontradas no contexto escolar, abordando tanto os aspectos teóricos quanto práticos para identificação e manejo dessas condições, visando promover uma educação inclusiva e eficaz.

Com o tema “Alquimia da empatia: fortalecendo a saúde mental e abrindo caminhos para a inclusão da neurodivergência”, as palestras serão ministradas pela psicóloga Amanda Cerqueira e a neuropsicóloga Tatiane Miranda.

As especialistas irão debater sobre “Introdução às Atipias no Contexto Escolar”, “Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Características e Identificação”, “TDAH e Distúrbios de Aprendizagem - Entendendo as Diferenças”, “TOD - Desafios e possibilidades”, “Estratégias Pedagógicas para o TEA”, “Abordagens para TDAH e Distúrbios de Aprendizagem”, além de oficinas e trocas de experiências.