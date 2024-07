A TARDE Educação participa de Simpósio Internacional de Educação

Na foto: Priscila Costa, Benny Lee, Rebeca Otero, Carolina Belalcazar Carnal, Eduardo Queiroz e Mozart Ramos - Foto: Divulgação

Foi realizada a 1ª edição do Simpósio de Educação Infantil da Fundação Bracell, entidade filantrópica com propósito de alavancar o poder transformador da educação no Brasil nessa quinta-feira, 27. Com a participação de grandes nomes que atuam com pesquisa e políticas públicas de educação infantil, como J-Pal, UNESCO, MEC, Undime, Consec, Consed, USP, UFPR, FGV, Instituto Singularidades, Fundação Carlos Chagas, movimento Todos Pela Educação entre outros, a iniciativa abordou as evidências sobre os impactos da educação infantil de qualidade no desenvolvimento e aprendizagem das crianças e a urgência dos investimentos em educação infantil e pré-escola.

“Queremos que todos saiam desse Simpósio com um senso da importância de avançarmos na educação infantil. É preciso olhar para acesso e qualidade com foco no hoje. Se oferecermos uma educação infantil de qualidade atendendo, principalmente, as nossas crianças em situação de maior vulnerabilidade, esses indivíduos poderão atingir seu pleno potencial”, defendeu o diretor-presidente da Fundação Bracell, Eduardo Queiroz.

Em sua palestra, a ganhadora do Nobel de economia e co-fundadora do centro de pesquisas J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab), Esther Duflo, ressaltou que o desenvolvimento de um país depende da qualidade da educação dada as suas crianças e jovens. O centro J-Pal, em parceria com a Fundação Bracell, iniciou o mapeamento iniciativas que melhorem a aprendizagem de crianças na pré-escola (4 e 5 anos idade) no Brasil para, em uma segunda etapa do projeto, replicar aquelas que tiveram sucesso em São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul.

Ainda durante o evento, foi apresentada por Carolina Belalcazar Canal, especialista em Educação no Escritório Regional da UNESCO no Uruguai, a Declaração de Tashkent, que visa reafirmar o direito de todas as crianças à educação infantil e aos cuidados na primeira infância de qualidade, além de “renovar e reforçar o compromisso e a ação política, e mobilizar ainda mais os Estados-membros e a comunidade internacional para desenvolver políticas e programas de educação infantil inclusivos e com base em direitos; implementar sistemas e parcerias multissetoriais para a educação infantil eficazes e responsáveis; e aumentar o investimento equitativo e eficaz na educação infantil, incluindo a ajuda oficial ao desenvolvimento (AOD), como parte essencial e integrada das estratégias para promover a aprendizagem ao longo da vida, o desenvolvimento sustentável e a igualdade de gênero”.

O Simpósio contou com a presença do A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, além de autoridades do Ministério de Educação (MEC).

A TARDE Educação foi representado pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino | Foto: Divulgação

"Elaborar políticas públicas para a educação infantil é essencial e urgente, pois os eventos na primeira infância podem ser determinantes para os impactos não apenas nos anos seguintes na escola, mas também ao longo da vida adulta", afirmou Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do A TARDE Educação.

O Alexsandro Santos, Diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, destacou a importância de avançar na avaliação na educação infantil para enfrentar a desigualdade, qualificar os serviços e investir nas melhores alternativas. Por sua parte, Rita Coelho, Coordenadora Geral de Educação Infantil, apresentou o recente processo, coletivo e democrático, de definição de parâmetros de qualidade que aguarda regulamentação do Conselho Nacional de Educação.



Voltada a pesquisadores, gestores públicos e de organizações do terceiro setor, a programação também promoveu discussões sobre os desafios da implementação das políticas públicas de educação infantil.

“Estamos muito satisfeitos com a integração promovida pelo primeiro Simpósio da Fundação Bracell, que reuniu importantes atores interessados em ampliar a qualidade da educação infantil no Brasil. Junto com instituições de relevância, como a UNESCO, buscaremos explorar caminhos para o alcance das metas da Agenda 2030, especialmente do ODS 4”, afirma Eduardo de Campos Queiroz.

O Simpósio contou ainda com a participação de Rebeca Otero (UNESCO Brasil), Gabriel Corrêa (Todos Pela Educação), Aléssio Costa Lima (Undime), Eliana Bhering (Fundação Carlos Chagas), Lucimar Dias (UFPR), Bárbara Born (Instituto Singularidades), Bernadete Gatti (IEA/ USP), Claudia Lagos (Ministério da Educação do Chile), Mozart Ramos (IEA/ USP), Frederico Amâncio (SME Recife/ CONSEC), Helio Queiroz Daher (SEE Mato Grosso do Sul / CONSED), Henrique Paim (Fundação Getúlio Vargas) e Marcia Campos (Associação Bem Comum).

O evento marca a estreia da Fundação Bracell, que terá como principal pilar de atuação a educação infantil e atuará também apoiando parceiros que atuam no campo da primeira infância e do desenvolvimento de lideranças. A instituição já detém parcerias com instituições renomadas, como Todos pela Educação, J-Pal, Insper e UNICEF, e busca atuar em colaboração com governos, outras entidades do terceiro setor e universidades.

“Há um conjunto robusto de evidências comprovando que uma educação infantil de qualidade pode transformar positivamente a vida de uma pessoa, por isso trabalhamos para o fortalecimento das políticas públicas para esta etapa, especialmente a pré-escola. Um de nossos objetivos, por meio de pesquisas e avaliação, é identificar soluções promissoras para melhorar a aprendizagem de nossas crianças. A partir disso, o nosso desafio será, em conjunto com governos municipais e estaduais, buscar dar escala a estas soluções sempre buscando que as crianças brasileiras alcancem o seu pleno potencial”, explica Queiroz.

Os pilares de atuação da Fundação Bracell estão alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Sobre a Fundação Bracell

A Fundação Bracell trabalha para alavancar o poder transformador da educação desde a primeira infância, para que cada criança possa desenvolver todo o seu potencial e ter uma vida melhor. Organização privada sem fins lucrativos, ela atua pelo fortalecimento da educação infantil e apoia iniciativas voltadas para a primeira infância e ao desenvolvimento de lideranças.