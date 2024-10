A TARDE Educação promove minicurso em São Francisco do Conde

Professores e coordenadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Educação do município (Seduc) - Foto: Divulgação

O incentivo ao uso do jornal como uma ferramenta pedagógica, alinhado aos princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), foi um dos temas envolvidos na formação continuada realizada nesta quarta-feira, 2, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador.



A iniciativa, promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, foi voltada para os professores e coordenadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Educação do município (Seduc).

O diretor pedagógico da Seduc, Jefferson Moreira, destacou a importância do momento formativo com os profissionais da EJA, reforçando o valor da parceria com o Jornal A TARDE como uma oportunidade de desenvolvimento profissional.

“Esse momento com os profissionais da Educação de Jovens e Adultos só reafirma a importância da nossa pactuação com o Jornal A TARDE, desse momento formativo, como momento de desenvolvimento profissional para os educadores [...] é muito importante essa vinculação entre a escola e as práticas sociais cotidianas em que eles estão inseridos”, afirmou Jefferson.

A utilização de notícias e jornais na sala de aula promove maior criticidade e conexão com a sociedade contemporânea. Dessa forma, Márcia Barbosa Mariño, gerente da EJA, destacou que a abordagem discutida no minicurso foi essencial para o processo de qualificação dos educadores.

“Entender que a prática da notícia, de trabalhar com jornal, principalmente porque nós temos o público de adultos, traz uma criticidade para a sala de aula, abre grandes possibilidades e faz o link do que a gente vive na sociedade contemporânea, com o que a educação, na verdade, a formação escolar traz como possibilidades. Então, foi de grande relevância. Acredito que essa parceria deve se manter, porque a educação de jovens e adultos precisa desse olhar mais sensível, e os nossos profissionais precisam, sim, desses momentos de qualificação”, relatou Márcia.

Presente no evento, a subgerente da EJA, Tatiane Rosa, destacou que a formação “foi muito rica porque agregou uma bagagem de conhecimento muito grande para os professores”.

“Eles pretendem compreender de que forma podem fazer intervenções pedagógicas eficazes para aumentar a aprendizagem dos estudantes da EJA. A oficina de hoje trouxe muita coisa boa sobre quais os principais objetivos do trabalho com o jornal”, acrescentou.