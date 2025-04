A TARDE Educação realiza contação de histórias em Simões Filho

Contação de histórias encanta crianças em ação do A TARDE Educação - Foto: Maila Lima/Ag. A TARDE

Em alusão ao Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado nesta sexta-feira, 18, o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, promoveu uma contação de histórias para os estudantes da Educação Infantil no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Frei Arnold Stock, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

A atividade cativou os pequenos com a história “Amendoim, a tartaruguinha encantada”, da professora, escritora e contadora de histórias, Palmira Heine. A obra aborda temas como o meio ambiente e a preservação da natureza, conteúdos que dialogam com as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. O vídeo completo da ação pode ser conferido no perfil @atardeeducacao, no Instagram.

“A oralidade é a fonte da criatividade, permite a interação com o público, a participação dos ouvintes e a preservação de nossos saberes. Foi gratificante ver a participação das crianças, os olhos atentos e curiosos. Mais uma experiência enriquecedora”, destacou Palmira.

A ação integra os eixos Socioemocional e Socioambiental do A TARDE Educação e tem como foco o desenvolvimento integral das crianças. Segundo a pedagoga do A TARDE Educação, Emily Figueiredo, a iniciativa estimulou a linguagem, memória, raciocínio lógico e criatividade.

“A contação de histórias na educação infantil abordou temas como empatia, sustentabilidade, preservação do meio ambiente e descarte correto de resíduos sólidos, favorecendo o entendimento das emoções, a expressão saudável e a consciência ambiental, essenciais para o crescimento social, emocional e responsável das crianças”, explicou.

De acordo com a gestora da unidade, Maria José de Castro Lima, o CMEI Frei Arnold Stock realiza anualmente um projeto voltado à leitura, utilizando diversas estratégias para estimular o gosto pelos livros desde cedo. Entre as ações, estão: contação e reconto de histórias, manuseio de livros, dramatizações, convite a familiares para contarem histórias da infância, visitas a espetáculos infantis e produção de livros autorais pelos alunos.

“Todas estas estratégias trazem uma motivação para as crianças participarem das propostas lançadas pelo professor, o que traduz consequentemente no avanço do aprendizado”, destacou.

Durante a visita, as crianças também participaram de uma roda de conversa e sorteio de livros, o que contribuiu para estimular ainda mais o interesse pela leitura.

Para a pedagoga e gerente de Inovação da Educação, Jandiara Bitencourt, a contação de histórias é essencial na Educação Infantil por atuar diretamente no desenvolvimento das crianças, tanto do ponto de vista cognitivo quanto emocional.

“A contação de história promove o desenvolvimento dessas habilidades, estimula a autoestima, a criatividade, o senso crítico, proporciona a oralidade e desperta uma visão de mundo [...] Esses sentimentos são somatizados por todo decorrer da vida de cada educando, pois a formação envolve a experiência adquirida no cotidiano”, ressaltou.