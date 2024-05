A TARDE Educação realiza minicurso em Alagoinhas | A TARDE

A Prefeitura de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, em parceria com o Programa A TARDE Educação, realizou nesta terça-feira, 30, no Colégio Municipal de Alagoinhas (CMA), o minicurso “Avaliação de recursos midiáticos para uso em sala de aula”.

A formação continuada ministrada pela pedagoga do A TARDE Educação, Berta Cunha, foi voltada para os profissionais de informática da rede municipal de ensino.

O minicurso, que teve o objetivo de chamar a atenção para a importância da leitura do jornal online e estimular a aprendizagem do uso e aplicabilidade de mídias digitais no contexto escolar, capacitou mais de 30 profissionais do Programa Letramento Digital - que acontece nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais.

“Essa formação contribui para que os nossos estudantes compreendam a importância de consumir a informação de forma correta lendo por meio das notícias midiáticas. Traz a importância do jornal, de como ler de forma segura, e isso tudo será reproduzido pela nossa equipe em sala de aula de uma forma mais eficaz, eficiente. Além disso, esses profissionais também saem capacitados e certificados para produzir cada vez mais um trabalho de excelência e qualidade”, disse a coordenadora de tecnologia da informação, Jamile Cerqueira.

A coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, destacou que o treinamento para técnicos de informática contribuiu para ampliar a utilização do jornal no ambiente educacional e tecnológico. “Esse trabalho tem o objetivo de levar o jornal para dentro da sala de aula. E como nós trabalhamos com o jornal online, assinatura digital, é bem impactante levar a esses profissionais da área técnica, a importância de como usar a sala de informática para além de assuntos pedagógicos, e incluir a leitura do jornal”, afirmou.

A TARDE EDUCAÇÃO



Iniciativa pioneira do presidente de honra do Grupo, Renato Simões, com apoio do professor e ex-diretor Edivaldo Boaventura, o A TARDE Educação se mantém como uma iniciativa atual após 28 anos.

Com mais de duas décadas de experiência, alcançando estudantes em todas as regiões do Estado, o A TARDE Educação tem reconhecimento no cenário Internacional, com a premiação especial no World Young Reader Prize 2012. O certame evidencia iniciativas focadas na formação de leitores no mundo.

Entre outras premiações, em 2008 o A TARDE Educação já recebia o Prêmio Viva Leitura. Maior evento voltado para projetos de fomento à leitura no País, o evento foi organizado pelos Ministérios da Educação e da Cultura em parceria com a Organização dos Estados Ibero-americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI).

Ele também é o único programa de Jornal e Educação na Bahia reconhecido pela ANJ.

Para saber mais ou aderir ao programa, basta acessar o Portal A TARDE, na aba 'A TARDE Educação', ou visitar o endereço: educacao.atarde.com.br.