A TARDE Educação realiza minicursos em Teixeira de Freitas

Professores, coordenadores pedagógicos e técnicos da Secretaria Municipal de Educação de Teixeira de Freitas - Foto: Divulgação

Professores, coordenadores pedagógicos e técnicos da Secretaria Municipal de Educação de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, participaram de formações continuadas promovidas pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. As atividades ocorreram nesta quarta, 25, e quinta-feira, 26, na Escola Municipal Solidariedade.

Da esquerda para direita: secretária de Educação, Regiane Chuaith Miranda, Márcia Firmino, coordenadora pedagógica e a pedagoga Jéssica Gouveia, ambas do Programa A TARDE Educação | Foto: Divulgação

“Teixeira de Freitas está aqui com a formação através do Jornal A TARDE, um projeto muito bacana, muito importante para os profissionais que atuam diretamente nas escolas em função de ter mais uma estratégia didática para o desenvolvimento dos trabalhos, aproveitando aquilo que o texto jornalístico, de modo geral, pode proporcionar de desenvolvimento para os professores e também para os estudantes. Por isso, a Secretaria de Educação abraçou esse projeto de forma muito consistente nessa parceria com as escolas do município”, destacou a secretária de Educação do município, Regiane Chuaith Miranda.

Presente nos dois dias, a diretora pedagógica da secretaria municipal, Maria Cláudia, ressaltou a relevância da formação continuada para o avanço educacional.

“A gente percebe que a formação continuada precisa estar presente no nosso cotidiano, a gente tem a maior preocupação em relação a isso. Em Teixeira de Freitas, a gente indica esse trabalho aos coordenadores como também fazemos com a equipe da Secretaria de Educação. Então a gente vê que esses minicursos vêm para agregar o conhecimento e nos ajudar melhor a chegar na ponta que são nossos estudantes para um aprendizado mais efetivo”, diz.

Os minicursos foram ministrados pela coordenadora pedagógica, Márcia Firmino, e pela pedagoga Jéssica Gouveia, ambas do Programa A TARDE Educação.