A TARDE Educação realiza workshop em Ilhéus sobre sustentabilidade

Imagem ilustrativa - Workshop do A TARDE debate sustentabilidade e cidadania global - Foto: Jarlon Gomes

Professores e gestores das escolas vinculadas ao Núcleo Territorial de Educação de Ilhéus (NTE 05), no sul da Bahia, participam nesta quarta-feira, 16, do workshop “Educação para Sustentabilidade e Cidadania Global”, promovido pelo Grupo A TARDE, por meio do Programa A TARDE Educação. A iniciativa tem o intuito de fortalecer a atuação dos educadores na construção de práticas pedagógicas alinhadas à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

A programação contará com palestras, dinâmicas interativas, rodas de diálogo e atividades práticas. As formações serão conduzidas por Berta Cunha, coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, e por Emily Figueiredo, pedagoga do A TARDE Educação. Ao final do evento, os participantes receberão certificado com carga horária de 8 horas.

As vagas são limitadas e as inscrições estão sendo realizadas diretamente pelas escolas do NTE 05. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no Instagram do A TARDE Educação: @atardeeducacao.

O workshop “Educação para Sustentabilidade e Cidadania Global” conta com o apoio da Autoridade Portuária da Bahia - CODEBA e do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (SEC).