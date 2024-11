Após gabarito oficial, saiba quando serão divulgadas as notas do Enem

MEC divulga data de divulgação das notas do ENEM 2024 - Foto: Divulgação | MEC

Os gabaritos oficiais do Enem foram disponibilizados nessa manhã, 14. Com isso, a expectativa agora é para a divulgação das notas, o que de acordo com o Ministério da Educação, deve ocorrer no dia 13 de Janeiro de 2025 na Página do Participante.

A nota do Enem é utilizada como porta de entrada para diversas faculdades no Brasil e pode ser usada no SISU, que dá acesso às universidades públicas, e no Prouni, que oferece bolsas em instituições particulares.



Confira os gabaritos oficiais do Inep:

Primeiro dia;

>> Caderno 1 - Azul

>> Caderno 2 - Amarelo

>> Caderno 3 - Branco

>> Caderno 4 - Verde

>> Caderno 9 - Laranja (braile e ledor)

>> Caderno 10 - Roxo (libras)

Segundo dia;

>> Caderno 5 - Amarelo

>> Caderno 6 - Cinza

>> Caderno 7 - Azul

>> Caderno 8 - Verde

>> Caderno 11 - Laranja (braile e ledor)

>> Caderno 12 - Roxo (Libras)