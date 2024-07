Cachoeira promove II Fórum Comunitário do Selo Unicef

II Fórum Comunitário do Selo Unicef contou com a presença de autoridades locais - Foto: Divulgação

O II Fórum Comunitário do Selo Unicef foi realizado nesta terça-feira, 18, no Centro de Convenções da Estação Ferroviária de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. Promovido pela prefeitura local, o evento teve como objetivo avaliar ações participativas e promover a troca de informações e diálogos voltados para crianças e adolescentes do município.

No local, foram debatidos diversos temas, como enfrentamento ao racismo e às violências, empoderamento de meninas e promoção da igualdade de gênero, prevenção da gravidez na adolescência, direito à saúde sexual e reprodutiva, riscos e impactos das mudanças climáticas, educação antirracista e inclusão social.

A mesa de abertura foi composta pela vice-prefeita Cristina Soares, pelo secretário de Educação Roberto Franco, pela secretária de Assistência Social Denise Além, pela secretária de Saúde Edelzuita Lira, pela gestora escolar Cleide Moreira e pela coordenadora do Selo Unicef, Glaucia Luz.

Adnail Santos Aragão, articuladora do Selo Unicef no município e presidente dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), destacou a participação dos adolescentes em formações que recebem suporte técnico da equipe do Unicef e parceiros como a Anima. "Nas capacitações, são desenvolvidos planos de ação que mobilizam a comunidade local para participar das decisões, além de acompanhar e monitorar a evolução dos indicadores sociais".

Para a coordenadora do Selo Unicef, Glaucia Luz, é um compromisso do município manter a infância e a adolescência como prioridades em sua agenda de políticas públicas.

"Com o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que cumpram a Convenção sobre os Direitos da Criança, refletida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), garantimos os direitos das crianças e adolescentes", afirmou.

Durante o fórum, ocorreram exibições culturais de estudantes das Escolas Padre Alexandre de Gusmão, Rural de Belém e Quilombolas Arnaldo Santana, que, por meio de suas apresentações artísticas, ressaltaram a importância dos temas debatidos no encontro.

O evento contou também com a participação de jovens estudantes do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (Nuca), orientados pelo Projeto de Extensão Politiza (Diálogos e Formação Política para Adolescentes).