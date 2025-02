Cadastro para novos alunos da rede municipal de Salvador está aberto

Cadastro para novos alunos do grupo infantil da rede municipal de Salvador está aberto - Foto: Divulgação Smed

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Salvador anunciou a reabertura do cadastramento para novos alunos do grupo infantil. A iniciativa abrange crianças de dois a cinco anos, nascidas entre 1º de abril de 2019 e 31 de março de 2023.

De acordo com a pasta, o cadastramento não garante matrícula imediata, mas serve para organizar e planejar a demanda por vagas.

A efetivação ocorrerá posteriormente, à medida que as crianças cadastradas forem contempladas com vagas disponíveis, tanto na rede própria quanto no programa Pé na Escola.

A alocação das vagas considera a preferência das famílias e prioriza locais a até 1.200 metros do endereço de referência, promovendo maior proximidade e comodidade.

Cadastro

Os responsáveis devem acessar o site oficial da Smed para preencher o formulário online. Durante o processo, é necessário apresentar os seguintes documentos: CPF do responsável; Certidão de nascimento da criança; Endereço completo de interesse (residencial ou comercial próximo ao local onde a família deseja matricular a criança).

Critérios de prioridade

As vagas serão distribuídas com base em critérios definidos pela Smed, dando prioridade a crianças em situações específicas, como: Deficiências físicas, auditivas, visuais ou intelectuais; Transtornos do espectro autista (TEA), Síndrome de Kanner, Rett e psicoses infantis; Altas habilidades ou superdotação; Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH); Beneficiárias do Programa Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC); Crianças em acolhimento familiar ou cuja mãe/responsável possua medida protetiva.