Campanha de Valorização das Escolas será lançada nesta segunda | A TARDE

Será lançada às 8h desta segunda-feira, 10, no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella (Ceeinfor), a Campanha de Valorização das Escolas. A iniciativa é do Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Educação (SEC).

A novidade, que coloca o foco no ambiente escolar como um espaço de acolhimento e bem-estar, faz parte do plano de atuação do Comitê Estadual Intersetorial de Segurança nas Escolas (Cise), presidido pela secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito.

Durante toda a semana, estudantes vão apresentar projetos de arte e ciências e participarão de atividades ligadas à leitura e ao esporte. Outras atividades vão acontecer até sexta-feira, 14, envolvendo diferentes unidades da rede de ensino do Estado e instituições que integram o Cise.

Além das ações promovidas nas escolas, a campanha contará com o reforço de peças publicitárias. O objetivo é mobilizar toda a sociedade e, em especial, a comunidade escolar pública e privada, para a importância de temas como o combate ao bullying; o respeito à diversidade; o acolhimento; e a empatia nas interações, dentro e fora da sala de aula, visando o bem comum. São temas tratados nas reuniões periódicas do comitê, formado por órgãos e entidades de diferentes representações.

Fazem parte do CISE, além da SEC, as seguintes instituições: Casa Civil do Estado, secretarias estaduais de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), de Comunicação Social (Secom) e de Segurança Pública (SSP); Coordenação Geral de Políticas para a Juventude do Estado; Conselho Estadual de Educação; Procuradoria Geral do Estado; Ministério Público da Bahia; Defensoria Pública do Estado; União de Dirigentes Municipais de Educação (Undime); Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB - Seção Bahia); Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia (Sinepe); Sindicato dos Professores do Estado da Bahia (Sinpro); Fórum das Universidades Estaduais e Institutos Federais; União Nacional dos Estudantes Secundaristas (Ubes); União Nacional do Estudantes (UNE); União dos Prefeitos da Bahia (UPB); Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Bahia); Fórum das Nações Unidas para a Infância (Unicef); União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme); e, ainda, as Polícias Federal, Civil e Militar da Bahia, o Departamento de Polícia Técnica e o Corpo de Bombeiros Militar.

SERVIÇO

O quê: Lançamento da Campanha de Valorização das Escolas,

Quando: Segunda-feira (10), às 8h

Onde: Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella (CEEINFOR) - Rua Cristiano Buys, 258 - Cabula, Salvador

