Centro educacional oferece mais de mil bolsas integrais

inscrições começaram no dia 7 de julho e seguem até o dia 25 de julho. - Foto: Divulgação

O Grau Educacional, que reúne as marcas Grau Técnico e Grau Profissionalizante, lança o programa Grau Social 2025. A iniciativa vai disponibilizar mais de 1.300 bolsas de estudo integrais para cursos técnicos e livres em todas as unidades do Brasil. As inscrições começaram no dia 7 de julho e seguem até o dia 25 de julho.

Das bolsas ofertadas, mais de 100 serão destinadas à Bahia, sendo 40 delas voltadas para a Região Metropolitana de Salvador. A unidade de Plataforma oferecerá dois cursos técnicos: eletrotécnica e administração. Já entre os cursos livres, os candidatos poderão escolher entre refrigeração e climatização, eletricista predial com NR10, confeitaria, cuidador de idosos, informática, entre outros.

A unidade da Fonte Nova disponibilizará os cursos técnicos de administração, edificações, segurança do Trabalho, eletrônica, logística e informática, além dos mesmos cursos livres oferecidos na unidade Plataforma. A oferta de cursos varia de acordo com a unidade escolhida.

Para concorrer a uma das bolsas, é necessário atender aos seguintes critérios: ter concluído o ensino médio (ou equivalente por EJA ou supletivo) em escola pública, ter no mínimo 18 anos, estar desempregado e ter disponibilidade para frequentar aulas presenciais, além de participar de atividades práticas, como visitas técnicas a empresas parceiras.

Os candidatos selecionados terão acesso gratuito a cursos técnicos reconhecidos pelo MEC, com infraestrutura moderna, aulas práticas e foco total na inserção no mercado de trabalho. O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 19 de agosto, e o início das aulas está programado para setembro deste ano.

“O Grau Social é um compromisso com a transformação de vidas por meio da educação técnica de qualidade. Sabemos que há muitas pessoas com potencial, mas que não têm condições de arcar com os custos de um curso. Essa é a nossa forma de abrir portas e contribuir para um futuro mais justo e qualificado para todos”, destaca o diretor do Grau Educacional, Ruy Porto Carreiro.

Para mais informações e acesso ao edital completo, clique AQUI