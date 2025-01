Começa o período de matrícula na rede estadual da Bahia; veja como fazer

Após matrícula na plataforma, o prazo é de cinco dias para apresentar documentos na unidade escolar - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

As matrículas para o ano letivo de 2025 na rede estadual de ensino da Bahia começaram ontem e seguem até o dia 21 de janeiro. O processo, realizado de forma totalmente on-line, foi desenhado para garantir praticidade e acessibilidade a estudantes e responsáveis.

Com o cadastro prévio já efetuado, basta acessar o site ba.gov.br e seguir as etapas para garantir a vaga na unidade escolar desejada, de acordo com o cronograma escalonado.

“Do lugar onde está, pode acessar a plataforma, onde tem outros serviços além de matrícula”, disse a secretária da Educação, Rowenna Brito, em entrevista ao Grupo A Tarde. “As famílias podem ficar tranquilas porque tem vagas em todas as escolas da rede estadual”, concluiu Rowenna.

Atualmente, a rede estadual de educação atende cerca de 700 mil estudantes, e a expectativa é de que aproximadamente 200 mil novos alunos ingressem neste ciclo. Segundo a Secretaria da Educação (SEC), esse acréscimo será gerido de maneira eficiente para manter a rede operando com qualidade.

Após a confirmação da matrícula na plataforma, o responsável pelo aluno deve apresentar a documentação obrigatória na unidade escolar em até cinco dias úteis. A documentação necessária para esse processo inclui o Histórico Escolar, RG ou Certidão de Registro Civil do aluno, CPF do aluno, comprovante de residência atualizado e a Carteira de Vacinação para alunos menores de 18 anos.

Os responsáveis que, eventualmente, não conseguirem realizar a matrícula pela plataforma podem procurar qualquer unidade da rede pública para tirar dúvidas.

Cronograma

Para facilitar o acesso às vagas, a SEC estruturou um cronograma escalonado. Ontem, o processo foi exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD). Hoje, é a vez de estudantes da rede estadual que desejam mudar de escola.

Nos dias 15 e 16 de janeiro, os estudantes que concluíram o 5º ou o 9º ano do Ensino Fundamental em escolas municipais podem solicitar vaga na rede estadual.

Já no dia 17 de janeiro, as inscrições serão para estudantes de qualquer rede em todas as modalidades do Ensino Fundamental.

Por fim, nos dias 20 e 21 de janeiro, o período de matrículas será aberto para todas as redes de ensino no Ensino Médio.