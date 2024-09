Como a folha da goiabeira se transformou em protetor solar

Kananda Eller - Foto: Kelvin Klay / A TARDE Play

Já está no ar o terceiro episódio da série Bahia Faz Ciência, disponível no canal do A TARDE Play no YouTube, que, desta vez, traz um projeto desenvolvido por estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional de Capim Grosso, localizado no interior do estado.

Com apresentação de Kananda Eller (@deusacientista), o programa destaca a criação de um protetor solar sustentável feito a partir da folha de goiabeira, oferecendo uma solução acessível e eficaz para a proteção contra os raios ultravioleta. “A gente encontra muitos pés de goiabeira aqui na nossa cidade”, pontua a aluna, Geovana.

A ideia nasceu a partir da observação de propriedades fotoprotetoras da folha de goiabeira, que mostrou ser aliada na proteção contra os danos causados pela radiação ultravioleta (UV). A pesquisa foi conduzida pelos estudantes Ana Cecília dos Santos, Adrian Raphael Casarim, Geovana Thaís Paixão, Edna Daltro, Ana Carolina César, sob a orientação da professora e farmacêutica Marília Sousa.

"A gente sai da parte teórica e parte para a prática com o aluno, levando inovação e ciência. Então, o aluno mesmo que produz, o aluno mesmo que pesquisa, e a gente leva eles para além da sala de aula, utilizando muito do laboratório da escola como parte dessa produção", descreve a professora orientadora.

“É gratificante demais. No início, a gente achou que era somente um simples projeto. Com o tempo, a gente viu o nível que isso podia chegar, e a força que ele tem na sociedade”, menciona Adrian Raphael, satisfeito com o resultado.

A proposta principal do protetor solar é oferecer uma alternativa de baixo custo para a população, especialmente em uma região marcada por altas temperaturas e longos períodos de estiagem. A goiabeira, uma planta comum na região, tornou-se a matéria-prima ideal para o desenvolvimento deste produto.

“Uma discussão que a gente tem feito muito é sobre o quanto que o planeta está aquecendo, o quanto de mudanças climáticas que estão acontecendo. E existe um grande problema também que é o acesso à saúde, sobre a qualidade de vida. E o protetor solar além de ser um cosmético, está também associado à saúde, à proteção da pele”, reforça Kanada, os benefícios do projeto.

Além de sua capacidade de proteger a pele contra os raios UV, o protetor solar à base de folha de goiabeira também traz outros benefícios. Os compostos antioxidantes presentes na folha ajudam a neutralizar os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e contribuindo para a saúde da pele. A combinação com ingredientes como óleo de rícino e ureia garante uma fórmula natural, sustentável e eficaz, pronta em apenas 24 horas.

“Uma mensagem que eu deixo para os estudantes é que não se limitem. Não achem que vocês não são capazes. Vocês são capazes de tudo, desde que estudem, que busquem conhecimento, procurem e conheçam. Eu tenho certeza que todos esses alunos vão muito além do que isso aqui. Isso foi um pontapé inicial, e nós estamos formando e criando cientistas para o futuro, para a nossa sociedade”, conclui Marília.

A série Bahia Faz Ciência, realizada em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), continua a mostrar o potencial dos estudantes da rede pública de ensino na criação de soluções inovadoras. Cada episódio destaca projetos que não apenas refletem o conhecimento adquirido em sala de aula, mas também demonstram o impacto positivo que essas iniciativas podem ter na sociedade.

O primeiro tratou sobre Pomadas Cicatrizantes À Base de Plantas e Resíduos Orgânicos. O segundo, sobre Areia Sanitária para gatos à base de coco verde. Ambos estão disponíveis no canal do A TARDE Play no YouTube.

Assista ao programa completo: