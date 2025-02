Conselho Estadual de Educação inicia atividades de 2025 - Foto: Memo Soul

O Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE-BA) realizou nesta segunda-feira, 27, a primeira sessão ordinária do Conselho Pleno de 2025. O encontro, que aconteceu na sede do CEE-BA, em Salvador, marcou a retomada das atividades dos conselheiros e conselheiras do mais antigo órgão colegiado de Educação do país.

Durante a sessão, foram discutidas as prioridades das ações, com destaque para a implementação das novas diretrizes curriculares do Ensino Médio, com proposta de matriz pré-estabelecida para a rede estadual pela Portaria SEC nº 77/2025. A reformulação foi um dos temas centrais na pauta do CEE-BA, dada sua relevância para a reorganização do ensino não só na rede estadual, mas em todo o Sistema de Ensino da Bahia.

A secretária da Educação do Estado (SEC), Rowenna Brito, acredita que a sua participação na primeira reunião plenária do CEE é uma oportunidade para fortalecer, ainda mais, a parceria entre a SEC e o Conselho, que conta com uma composição bastante representativa e qualificada para construir as diretrizes para a educação baiana.

“O desafio conjunto, com certeza, é a implementação do novo ensino médio, que a gente não precisa mais chamar de novo, agora é o Ensino Médio do Brasil, da Bahia. Estamos atentos para a formação dos professores e das professoras, bem como do contexto acerca da história dos estudantes para termos uma matriz que dialogue com a realidade, com a vida, mas que consiga formar profissionais e pessoas para construírem esse Brasil e essa Bahia que a gente acredita. Então, a gente tem muito trabalho para 2025, para operacionalizar o ensino médio”, disse.

Para o presidente do CEE-BA, Roberto Gondim, o encontro ocorreu em um momento de grandes expectativas de transformações e de desafios para a educação no estado, e reafirmou o compromisso do CEE-BA em liderar discussões que impactem positivamente a formação dos estudantes.

“A implementação do ‘Novo Ensino Médio’ é um grande desafio por ser um grande gargalo na educação nacional. A sessão reforçou o papel estratégico do Conselho no acompanhamento, na construção e na avaliação das políticas educacionais, para assegurar a qualidade e a equidade do ensino em todas as regiões do estado e ampliar os esforços conjuntos para atender as demandas de todo o sistema educacional baiano em 2025”, afirmou.

Os 24 conselheiros e conselheiras reconheceram o empenho e dedicação da secretária à frente da pasta da educação e ainda assumiram o compromisso com as pautas conjuntas para o ano de 2025, a exemplo dos Recredenciamentos das Universidades Estaduais de Feira de Santana (UEFS) e do Sudoeste da Bahia (UESB) e as regulamentações do uso de celular nas escolas e da Inteligência Artificial na Educação.