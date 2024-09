Cursos do Pronatec têm vagas para 25 cidades baianas; confira

São 1.180 vagas para 17 cursos de formação inicial continuada - Foto: Divulgação/SEC

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) abriu nesta quinta-feira, 12, as inscrições para as 1.180 vagas dos 17 cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) da quota ‘Qualifica Mais Emprega Mais’, nas modalidades de ensino presencial e EAD, e na quota no ‘Novos Caminhos’, na modalidade presencial.

Para as oportunidades presenciais, os cursos serão ofertados em 25 cidades baianas, e em todo o território baiano na modalidade EAD. Entre as cidades contempladas está Irecê, Barra, Wagner, Santaluz, Ilhéus, Alcobaça, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Riachão do Jacuípe, Jeremoabo, Esplanada, Feira de Santana, Belo Campo, Sapeaçu, Aiquara, Correntina, Glória, Senhor do Bonfim, Itaparica, Salvador, Porto Seguro, Itaberaba, Cícero Dantas, Catu e Porto Seguro.

As candidaturas para o processo simplificado de seleção e matrícula de estudantes seguem até o dia 18 de setembro. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no link.

Na quota ‘Qualifica Mais Emprega Mais’ não presencial serão oferecidos os cursos de Assistente de Recursos Humanos e presencial serão os de Pizzaiolo, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Microempreendedor Individual, Assistente Administrativo, Agente de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Já na quota ‘Novos Caminhos’, os cursos oferecidos são Agente de Desenvolvimento Cooperativista, Agricultor Orgânico, Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, Microempreendedor Individual e Pizzaiolo. Serão contemplados 21 municípios de 20 Territórios de Identidade do Estado na modalidade presencial e em todo o território baiano, na modalidade EAD.

Os cursos ofertados terão duração média de dois a quatro meses, com uma carga horária mínima de 160 horas. O processo de seleção dos candidatos inscritos será por sorteio eletrônico, de modo aleatório e de caráter classificatório, que será realizado no dia 19 de setembro.

A listagem com o resultado parcial do processo de seleção com a indicação dos nomes dos classificados na ampla concorrência e nas vagas reservadas será divulgada no dia 20 de setembro, no Portal da Secretaria de Educação do Estado (SEC).

A lista com o resultado final da seleção será publicada no dia 23 de setembro e o candidato contemplado deverá encaminhar eletronicamente, no período de 24 a 26 de setembro, para o e-mail [email protected], com os seguintes documentos em arquivo anexo: cópias legíveis do RG e do CPF (ambos frente e verso); comprovante de endereço atualizado dos últimos 60 dias; certificado e/ou histórico escolar (frente e verso).

O início das aulas está previsto para o dia 8 de outubro de 2024.

Para ingressar, o candidato precisa ser:

- residente e domiciliado no Estado da Bahia;

- declarar-se integrante de família de baixa renda, com renda per capita mensal de até meio salário mínimo e/ou de até três salários mínimos totais;

- ser estudante ou egresso da rede pública de Educação, seja no âmbito federal, estadual ou municipal ou, comprovadamente, de instituição filantrópica ou de instituição privada na condição de bolsista integral;

- possuir CPF;

- não ser beneficiário da bolsa-formação estudante e/ou trabalhador em outro programa financiado com recursos do Pronatec ou equivalente.