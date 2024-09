Pronatec abre 1.180 vagas para cursos nesta quinta-feira; confira

- Foto: Divulgação/SEC

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) abrirá, nesta quinta-feira (12), inscrições para cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) do ‘Qualifica Mais Emprega Mais’, nas modalidades de ensino presencial e EAD, e ‘Novos Caminhos’, na modalidade presencial. As candidaturas para o processo simplificado de seleção e matrícula de estudantes seguem até o dia 18 de setembro.

No total, para o segundo semestre de 2024, serão ofertadas 1.180 novas vagas, distribuídas em 17 cursos. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no endereço https://pronatecfic.educacao.ba.gov.br/login.

Os cursos de Formação Inicial e Continuada do Pronatec são organizados e oferecidos para preparar o estudante à vida produtiva e social, promovendo a inserção e reinserção de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho.

Na quota ‘Qualifica Mais Emprega Mais’ não presencial serão oferecidos os cursos de Assistente de Recursos Humanos e presencial serão os de Pizzaiolo, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Microempreendedor Individual, Assistente Administrativo, Agente de Assistência Técnica e Extensão Rural.



Já na quota ‘Novos Caminhos’, os cursos oferecidos são Agente de Desenvolvimento Cooperativista, Agricultor Orgânico, Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, Microempreendedor Individual e Pizzaiolo. Serão contemplados 21 municípios de 20 Territórios de Identidade do Estado na modalidade presencial e em todo o território baiano, na modalidade EAD.



Os cursos ofertados terão duração média de dois a quatro meses, com uma carga horária mínima de 160 horas. O processo de seleção dos candidatos inscritos será por sorteio eletrônico, de modo aleatório e de caráter classificatório, que será realizado no dia 19 de setembro.



A listagem com o resultado parcial do processo de seleção com a indicação dos nomes dos classificados na ampla concorrência e nas vagas reservadas será divulgada no dia 20 de setembro, no Portal da Secretaria de Educação do Estado (SEC).



A lista com o resultado final da seleção será publicada no dia 23 de setembro e o candidato contemplado deverá encaminhar eletronicamente, no período de 24 a 26 de setembro, para o e-mail [email protected], com os seguintes documentos em arquivo anexo: cópias legíveis do RG e do CPF (ambos frente e verso); comprovante de endereço atualizado dos últimos 60 dias; certificado e/ou histórico escolar (frente e verso).



O início das aulas está previsto para o dia 8 de outubro de 2024.



Para ingressar, o candidato precisa ser:

- residente e domiciliado no Estado da Bahia;

- declarar-se integrante de família de baixa renda, com renda per capita mensal de até meio salário mínimo e/ou de até três salários mínimos totais;

- ser estudante ou egresso da rede pública de Educação, seja no âmbito federal, estadual ou municipal ou, comprovadamente, de instituição filantrópica ou de instituição privada na condição de bolsista integral;

- possuir CPF;

- não ser beneficiário da bolsa-formação estudante e/ou trabalhador em outro programa financiado com recursos do Pronatec ou equivalente.