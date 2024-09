Inscrições para curso gratuito de Produção Audiovisual são abertas

Não há limites de vagas - Foto: Freepik

As inscrições para o curso online de Produção Audiovisual, oferecido pela Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural (Escult), estão abertas. A plataforma é dedicada à formação e qualificação no campo da cultura.

O curso é gratuito, sem limite de vagas , e aberto a todos que tenham o Ensino Fundamental 1 completo. As inscrições seguem até o dia 10 de dezembro de 2024.

Leia mais

>> Mais de 60 vagas são oferecidas pelo Simm nesta quarta; confira

>> Cineasta baiano celebra prêmios em festival: “Uma honra”

>> Teatro Vila Velha completa 60 anos e vira exposição no MAM



Com carga horária de 60 horas, o curso será ministrado na modalidade de educação a distância (EAD) e é voltado para estudantes e profissionais que desejam desenvolver habilidades no setor audiovisual. O conteúdo inclui a criação de roteiros, direção, produção, edição e distribuição de conteúdo audiovisual.



Além das aulas expositivas, os participantes terão acesso a uma sala de aula virtual com atividades interativas e práticas. As metodologias incluem videoaulas, estudos de caso e exercícios que estimulam diferentes aptidões técnicas e criativas. Também aborda o uso das novas mídias e as funções dos diversos profissionais envolvidos no processo criativo.

O curso de Produção Audiovisual tem previsão de conclusão para o dia 10 de janeiro de 2025. Para mais informações e inscrições, acesse aqui.