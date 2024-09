Teatro Vila Velha completa 60 anos e vira exposição no MAM

Exposição sobre Vila Velha estreia nesta semana - Foto: Divulgação

A exposição Vila Velha, por Exemplo: 60 Anos de um Teatro do Brasil inicia temporada de visitação pública a partir do próximo dia 13 de setembro, sexta-feira, de forma gratuita. O evento ocupará o salão principal do Museu de Arte Moderna da Bahia, em Salvador, de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

O projeto é resultado de um esforço para reunir a trajetória do Vila, com fotos, cartazes, figurinos, vídeos, programas originais das produções, áudios e documentos variados que, juntos, contam uma história de arte. A exposição é gratuita e tem temporada até o dia 8 de dezembro.

Vila Velha, por Exemplo: 60 Anos de um Teatro do Brasil expõe a história do local que foi inaugurado em 31 de julho de 1964, após uma ampla campanha levada à frente pelo primeiro grupo profissional de teatro da Bahia, a Sociedade Teatro dos Novos.

Espaço eclético da cultura nacional, o Vilha Velha trouxe ao palco na programação de estreia a Batucada da Escola de Samba Juventude do Garcia e também os experimentos dos jovens Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Tom Zé no show Nós, por Exemplo.

A exposição registra a trajetória do Vila Velha desde quando o teatro era um projeto, investigando as experiências que o transformaram em espaço das artes sintonizado com os grandes debates de seu tempo.

Serviço

Exposição: Vila Velha, por Exemplo: 60 Anos de um Teatro do Brasil

Temporada para visitação: 13 de setembro a 8 de dezembro de 2024, de terça a domingo, das 10h às 18h

Local: Museu de Arte Moderna (MAM), Avenida Contorno, Salvador

Entrada: Gratuita