Espetáculo "Gennesius" estreia em homenagem a Roberto de Abreu

Gennesius é o espetáculo de pré-formatura de estudantes de Interpretação Teatral da Escola de Teatro da UFBA - Foto: Divulgação

Na próxima quarta-feira, 11, às 19h30, estreia no Teatro Martim Gonçalves o espetáculo "Gennesius". O protagonista Genésio, um menino do interior da Bahia, é levado pelo circo após ser abandonado em sua cidade assolada pela seca. Na sua trajetória, ele aprenderá o ofício de ser artista e descobrirá o que o move na arte. A temporada vai até o dia 3 de outubro, com apresentações de terças às quintas-feiras e entrada gratuita.

A peça traça um paralelo com a trajetória de diversos artistas em busca de oportunidades e de sonhos. Faz também uma homenagem ao artista baiano Roberto de Abreu, autor do texto, falecido prematuramente em 2015. Gennesius é o espetáculo de pré-formatura de estudantes de Interpretação Teatral da Escola de Teatro da UFBA.

Com direção de George Mascarenhas e co-direção de Elisa Mendes. Em cena, 16 atrizes e atores se revezam na criação dos múltiplos Gennesius, em uma combinação de movimento, imagem, música, emoção e humor. O espetáculo tem figurinos de Zuarte Jr, direção musical de Luciano Salvador Bahia, adereços de Elis Brito e maquiagem de Renata Cardoso.

Sobre Roberto de Abreu

Gennesius é um espetáculo adaptado do texto “Gennesius, histriônica epopeia de um martírio em flor” com dramaturgia de Roberto de Abreu e criação do grupo Finos Trapos (Vitória da Conquista). Nascido em Vitória da Conquista, Roberto de Abreu deixou contribuições significativas para o teatro brasileiro. Ator, encenador, dramaturgo, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e fundador do grupo de teatro Finos Trapos. Em 2008, ele ganhou o Prêmio Braskem de Teatro pelo espetáculo "Auto da Gamela", solidificando sua posição como um dos grandes nomes do teatro no estado.

Irreverência e trabalho coletivo

O diretor George Mascarenhas busca em sua montagem brincar com convenções teatrais, abordando temas ligados à memória, afetos e as transformações que a arte pode proporcionar. Genésio também é o nome do santo protetor dos artistas e palhaços. A trajetória de Genésio é contada de modo lúdico, entremeando a narrativa da personagem principal às vozes de jovens artistas, de seus desejos e singularidades na arte.

“O espetáculo traz para a cena o jogo dos atores em primeiro plano, explorando as qualidades de cada um dos artistas no palco, para construir essa história como um grande mosaico em que se misturam os textos originais da peça às memórias de cada uma das pessoas do elenco e da equipe", conta o diretor.