Encontro Estudantil 2025 bate recordes e celebra educação na Bahia

Arena Fonte Nova vira laboratório gigante no maior Encontro Estudantil do Brasil - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Três dias de intensa circulação, descobertas e trocas marcaram a edição 2025 do Encontro Estudantil da Rede Estadual da Bahia, que lotou a Arena Fonte Nova e evidenciou o protagonismo juvenil que cresce nos 27 Núcleos Territoriais de Educação.

O balanço do evento aponta recorde de participação, maior diversidade de projetos e fortalecimento das ações de ensino, pesquisa e arte nas escolas. O encontro terminou nesta quinta-feira, 11, com a premiação das iniciativas que mais se destacaram ao longo da programação.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Considerado o maior encontro estudantil do Brasil, o evento reuniu, em Salvador, 651 projetos científicos, 216 obras artísticas, produções audiovisuais de jovens influenciadores, podcasts, reportagens das Agências de Notícias da rede estadual e uma série de oficinas, painéis e vivências distribuídas pelos sete espaços temáticos: Maker, Educar, Ciência, Arte, Jovem, Tecnologia e Juventudes.

Com o tema “Educação, Arte e Inovação para um Mundo Sustentável”, a edição de 2025 marcou um recorde histórico: foram 3.973 inscritos nas etapas territoriais, número que evidencia o crescimento da produção estudantil em todas as regiões da Bahia. Desses, cerca de mil projetos foram selecionados para compor a programação na capital, incluindo iniciativas de empreendedorismo social, pesquisas científicas, experiências pedagógicas inovadoras e trabalhos artísticos de múltiplas linguagens.

No último dia de programação, o Encontro Estudantil encerrou as atividades celebrando iniciativas que sintetizam o trabalho das escolas e o protagonismo dos estudantes ao longo de todo o ano letivo. A cerimônia de premiação teve mediação das jornalistas Naiara Oliveira e Silvana Freire.

As iniciativas premiadas mobilizaram milhares de jovens que apresentaram propostas voltadas para sustentabilidade, tecnologia, cultura, arte, saúde, bem-estar e soluções criativas para desafios reais enfrentados por suas comunidades. Os estudantes premiados receberam notebook, caixa de som JBL e smartwatch.

A secretária da Educação, Rowenna Brito, celebrou a dedicação dos estudantes e a potência da rede pública.

"Estamos felizes com o resultado desse encontro. Há três dias a gente começou esse nosso espaço, esse nosso momento aqui, e eu tinha muitas expectativas, mas todas elas foram superadas. O brilho nos olhos de vocês, o desejo de viver intensamente esses três dias. Tudo que vocês fizeram aqui demonstra a potência da nossa rede estadual da educação, demonstra a potência da educação pública da Bahia e eu sou muito feliz por dividir com vocês esse momento. Nós estamos fazendo história no estado da Bahia, nós estamos fazendo história na educação e vocês são a parte integrante, viva e intensa dessa história”, comemorou.

| Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Agência de Notícias ganha força no encontro

Durante os três dias de programação, as Agências de Notícias da rede estadual - projeto que integra o currículo e fortalece a comunicação estudantil - atuaram como verdadeiras redações dentro do estádio. Com microfones, câmeras e celulares em mãos, estudantes produziram reportagens, entrevistas, podcasts e coberturas completas sobre todas as áreas do evento.

A estrutura montada especialmente para as agências contou com três estúdios completos de podcast, além de espaços para edição e salas dedicadas às oficinas.

O oficineiro da Agência de Notícias do Colégio Estadual de Tempo Integral Irmã Oliveira, Álvaro Lima, 18 anos, que acompanhou a cobertura, destacou a dimensão do projeto.

“Esse espaço para a Agência de Notícias é muito importante, porque fomenta a participação dela. Sair da nossa cidade, a 500 km da capital, chegar aqui no encontro estudantil e ter uma sala de podcast, que é uma realidade totalmente distante para a gente, é muito bonito de ver”.

| Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Álvaro também aproveitou para entrevistar a secretária da Educação Rowenna Brito, e avaliou a vivência.

"Eu como oficineiro da agência de notícias, só tenho que agradecer ao IAT pelo investimento, agradecer à Rowenna pelo espaço, pela importância e pela escuta que ela teve com as agências e com a gente, principalmente".

O coordenador de mídias e tecnologias educacionais do Instituto Anísio Teixeira (IAT), Gabriel Luhan, explicou como o projeto cresce e se consolida nos territórios baianos.

“Este ano, soma-se mais de 240 agências pela Bahia inteira. Fizemos um desafio com eles [estudantes], que foi o Passaporte para o Encontro Estudantil, onde eles precisavam produzir um vídeo de até 3 minutos sobre jornalismo, democracia e educação. Com base nesses vídeos, nós selecionamos 100 agências para vir para cá", disse, destacando a estrutura montada na Arena Fonte Nova.

"Aqui no espaço temos três salas de podcast exclusivas para os estudantes gravar com alguma personalidade, algum projeto que eles acham interessante. Então, eles trazem para cá, fazem uma exclusiva, além da cobertura que eles estão fazendo no evento, conversando com estudantes nos estandes, em um espaço no modo geral”.

A atuação dos estudantes é sempre acompanhada por professores-orientadore, já que as agências compõem um componente curricular que trabalha escrita, audiovisual, leitura crítica e repertório de comunicação.

Ao lado de professores-orientadores, por ser um projeto pedagógico que compõem o componente curricular, os estudantes das agências produzem vídeo, texto e áudio.

Show de encerramento

| Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A noite na Arena Fonte Nova foi encerrada ao som do cantor de arrocha Heitor Costa, que lotou o estádio com uma participação especial para os estudantes.

O Encontro Estudantil da Rede Estadual da Bahia é realizado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e conta com o patrocínio da Bahia Turismo.