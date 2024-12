Encontro Estudantil reúne 5 mil alunos na Fonte Nova e secretária celebra

Rowenna Brito celebrou a dimensão do encontro e o impacto da iniciativa. - Foto: José Simões |Ag. A TARDE

Entre os dias 17 e 19 de dezembro, Salvador recebe o Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação, que reúne estudantes, professores e representantes da Secretaria da Educação do Estado da Bahia na Arena Fonte Nova.

Com o tema “As ciências e a sustentabilidade: caminhos para a democracia”, o evento destaca a produção criativa e o protagonismo juvenil nas escolas públicas, com a apresentação de mais de 700 projetos desenvolvidos ao longo do ano.

A secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, celebrou a dimensão do encontro e o impacto da iniciativa.

“Estamos na Fonte Nova. Não é Bahia nem Vitória, mas é golaço da Educação, trazendo estudantes da Bahia inteira, de todos os territórios. São cinco mil estudantes aproximadamente para viver uma grande imersão de projetos artísticos, culturais. É uma grande efervescência da juventude, mostrando o que a educação pública da Bahia, os estudantes e professores da rede estadual produziram em 2024”, disse.

O encontro também destaca os 50 projetos selecionados do Programa Educa Mais Bahia, que envolve oficinas educativas em áreas como artes, esportes, música e tecnologias. A abertura oficial do evento acontece às 15h; toda a programação é aberta ao público.

A secretária ressaltou ainda o papel da gestão estadual e o compromisso com a educação.

“Isso é fruto de um trabalho de engajamento e de uma determinação do nosso governador. É muito importante ter um governador que nos orienta, nos dirige, que é professor, que tem compromisso com a educação.”

Programação recheada

Ao convidar o público a participar da “festa”, que encerra o ano letivo da rede estadual, Rowenna Brito destacou a programação diversa do evento.

“Convido a todos para vir aqui, assistir às apresentações dos nossos estudantes. Tem dança, arte, produção audiovisual, poesia, teatro, e o festival de música que encerra o nosso evento no dia 19. Estamos olhando para os talentos da rede estadual, mostrando como a educação da Bahia é potente”, concluiu.

Além dos projetos, o evento conta com palestras, rodas de conversa e apresentações artísticas, proporcionando um espaço de celebração e troca de experiências entre estudantes e educadores.