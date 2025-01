Enem 2024: apenas 12 estudantes tiraram 1000 na redação

Nenhum dos candidatos foi da Bahia - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta segunda-feira, 13, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O exame deste ano registrou uma leve melhoria em comparação com o de 2023, com uma proficiência média nacional de 546 pontos, o que representa um aumento de 3 pontos em relação ao ano passado.

Leia mais

>> Partiu Estágio: quase 700 universitários são convocados na Bahia

>> Enem 2024 divulga notas; saiba como acessar seu resultado

A redação, que teve como tema "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil", foi um dos destaques deste ano, com uma proficiência média de 660 pontos. No entanto, o número de candidatos que alcançaram a nota máxima foi extremamente reduzido: apenas 12 estudantes em todo o Brasil atingiram 1000 pontos, e nenhum deles é da Bahia.

Curiosamente, a grande maioria desses estudantes (11 dos 12) provém de escolas particulares. Apenas um deles é oriundo da rede pública de ensino do estado de Minas Gerais.

Os candidatos que atingiram a nota máxima são de Alagoas, do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Desempenho na Bahia

Na Bahia, 143 estudantes obtiveram notas entre 980 e 1000, sendo 18 deles da rede pública. Além disso, 2368 estudantes baianos tiraram entre 950 e 980 pontos, com 269 deles oriundos de escolas públicas.

As provas de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias apresentaram uma proficiência média de 528 pontos, com a maior nota alcançando 796 e a menor 294. Já a área de Matemática e suas Tecnologias obteve uma média de 529 pontos, com os extremos variando entre 962 e 334 pontos.

As Ciências Humanas e Suas Tecnologias registraram uma proficiência média de 517 pontos, com notas variando entre 284 e 820. Por fim, a prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias teve uma média de 495 pontos, com a maior nota alcançando 867 e a menor 308.