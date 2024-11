‘Dicas Enem 2024’: saiba como controlar a ansiedade

As provas do Enem 2024 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Com a proximidade da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024, é natural que os candidatos comecem a sentir ansiedade e cansaço devido ao intenso processo de preparação. Para enfrentar esses desafios, é fundamental adotar estratégias que ajudem a manter o controle emocional e a melhorar o foco.

No quadro ‘Dicas do Enem 2024’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta quarta-feira, 23, a psicóloga Aline Castro compartilhou orientações sobre como controlar a ansiedade no dia da prova.

De acordo com Aline, uma das formas mais eficazes de reduzir os gatilhos de ansiedade é reservar um momento, antes de sair de casa, para praticar a respiração diafragmática. “Esse tipo de técnica ajuda a diminuir o ritmo cardíaco, proporcionando mais calma e clareza mental”, explica a psicóloga.

Outra recomendação essencial é mudar o foco diante de dificuldades. “Se encontrar dificuldade em uma questão, não se prenda a ela por muito tempo, avance para as próximas e retorne depois com mais tranquilidade”, aconselha a especialista. Esse método ajuda a evitar o acúmulo de tensão e melhora o desempenho geral.

Aline reforça a importância de gerenciar a ansiedade, tanto antes quanto durante a prova, para que o estudante consiga acessar o conteúdo estudado de forma mais eficiente e tenha uma experiência mais equilibrada e bem-sucedida.

“O controle de ansiedade é essencial para garantir que o estudante consiga acessar o conteúdo que estudou de forma mais eficiente e ter uma experiência de prova mais leve, mais equilibrada e com sucesso”, conclui.

O vídeo completo com as dicas está disponível no Instagram @atardeeducacao.

Nesta terça-feira, 22, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o Cartão de Confirmação de Inscrição do Enem. O documento, que pode ser acessado na Página do Participante, contém o número de inscrição, data, hora e local da prova, além de outras informações importantes.

O Enem, que avalia o desempenho escolar dos estudantes ao final da educação básica, é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e programas como o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (Prouni). As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país.