Enem 2024: local de prova é divulgado pelo Inep; saiba como consultar

O exame será realizado nos dias 3 e 10 de novembro - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024) foram divulgados nesta terça-feira, 22, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O exame, que será realizado em dois domingos consecutivos (3 e 10 de novembro), é um dos mais aguardados do ano, sendo a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

Os candidatos já podem acessar o cartão de confirmação de inscrição, que informa o endereço exato onde a prova será realizada, além de outras orientações importantes.

Os locais de prova são informados por meio do cartão de confirmação de inscrição, documento que também reúne outras informações importantes para os participantes. O cartão está disponível para consulta na Página do Participante, que é a plataforma de informações aos candidatos.

Orientações aos candidatos

Com o documento disponível, os inscritos devem acessar a página com o seu login GOV.br e verificar o endereço do local de prova. No cartão de confirmação, além do local de prova, constam dados como número de inscrição, horários, e o que é permitido ou não levar no dia do exame.

Para garantir a tranquilidade no dia do exame, é importante pesquisar o endereço exato, identificando com precisão o local de aplicação da prova para conhecer a rota até lá.

Além disso, verifique o tempo de deslocamento. Utilize aplicativos de mapas ou rotas para saber quanto tempo levará até o local e considere as condições do trânsito nos domingos.

Não menos importante, simule o percurso se for possível. Faça um teste de deslocamento em dias anteriores para evitar imprevistos com trânsito ou transporte público no dia da prova.

A expectativa é que o cartão de confirmação seja disponibilizado nos próximos dias, para que todos os participantes possam se organizar adequadamente.