Enem: estudantes da rede estadual participam de aulão preparatório

Cerca de 10 mil estudantes da rede estadual de ensino, participaram de um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Parque de Exposições de Salvador, na tarde desta quinta-feira, 17. O evento fez parte do Festival Bolsa Presença + Pé-de-Meia, promovido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

A secretária da Educação, Rowenna Brito, destacou a relevância do evento para a preparação dos alunos. "O aulão é uma ação estratégica, que reforça o compromisso do Governo da Bahia com a educação pública de qualidade. Estamos oferecendo aos nossos estudantes uma oportunidade única de revisarem conteúdos, fortalecerem o conhecimento e, principalmente, se sentirem mais confiantes para as provas do Enem. Queremos garantir que cada jovem tenha as melhores condições para alcançar seus sonhos".

O aulão foi ministrado pelos professores Noslen Borges, de Língua Portuguesa; Vina de Queiroz, mestre em Educação e especialista em Redação; e Danilo Santiago, de Português.

Durante as aulas, os docentes destacaram a importância de estratégias como a interpretação interdisciplinar das questões e o uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI), método utilizado no Enem para avaliar os diferentes níveis de conhecimento dos candidatos. Além disso, os estudantes receberam dicas valiosas para melhorar a administração do tempo e a organização durante a prova.

Suiane Ferraria Santos de Jesus, 18 anos, aluna do 3º ano do Colégio Estadual Vera Lux, no bairro de Nova Brasília, também destacou como o aulão será importante para alcançar seu sonho de entrar na universidade. " É maravilhoso ver o governo fazendo um evento assim, que incentiva e ajuda os estudantes a se prepararem para uma prova que vai ajudar a definir o nosso futuro acadêmico. Pretendo fazer o Enem para cursar Farmácia e tenho certeza que este aulão foi muito útil para somar nos meus estudos".