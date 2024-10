‘Dicas Enem 2024’: saiba como se preparar para prova de Sociologia

Primeira prova do Enem 2024 será aplicada no dia 3 de novembro - Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Com menos de 30 dias para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que será realizada nos dias 3 e 10 de novembro, os candidatos já intensificam seus estudos. Para ajudar nesse processo, o quadro ‘Dicas do Enem 2024’, iniciativa do A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, traz nesta semana sugestões essenciais para obter uma boa nota na prova de Sociologia. A disciplina integra a área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, que será aplicada no primeiro domingo do exame.

O especialista começa ressaltando que os temas mais abordados no Enem incluem movimentos sociais, estados de poder e cidadania, cultura, sociologia do Brasil e sociologia contemporânea.

“A gente pode imaginar, por exemplo, que na discussão dos movimentos sociais é possível compreender o processo histórico, o processo cultural e a marca disso dentro da sociedade e como isso é trazido dentro do iniciado e das provocações expostas na prova”, diz o professor, destacando a necessidade de compreender como as questões de sociologia aparecem no exame.

Outro ponto importante é a conexão entre Sociologia e outras disciplinas, como Filosofia e História.

"Sociologia também explora temas que são trazidos na filosofia ou na própria história. A gente pode pensar isso, por exemplo, ao citar a sociologia do Brasil, que tem um marco histórico muito definido, todavia, a sua abordagem é entrelaçada com cultura, entrelaçada com a discussão já contemporânea", acrescenta Danilo.

Além disso, ele orienta os estudantes a prestarem atenção para as nuances de cada tema abordado, analisando as particularidades dentro de um contexto mais amplo.

"É muito importante se atentar a esse macrocosmo temático, mas entendendo ali algumas nuances e particularidades de cada um desses temas, a partir dos sociólogos abordados ou dos estudos sociológicos", enfatiza.

Por fim, o professor observa que a prova de sociologia no Enem tem um caráter predominantemente temático.

"No geral, a prova tende a ser uma prova temática, onde a observação de como a sociologia é aplicada a esse tema dentro do enunciado fará toda a diferença no seu êxito, na sua conquista de uma boa prova. Em geral, essas são as boas dicas que eu tenho pra trazer pra vocês”, finaliza o educador desejando sucesso aos candidatos.

Na última quarta-feira, 25, o ‘Dicas Enem 2024’ abordou os principais temas da prova de História, com o professor Yuri Vieira.

Dicas do Enem 2024

Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação lançou o quadro ‘Dicas do Enem 2024’. O projeto oferece uma série de informações e orientações dinâmicas para ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No ‘Dicas Enem 2024’, os estudantes têm contato com professores especialistas de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos, no Instagram @atardeeducacao. Além disso, conteúdos com psicóloga e nutricionista ajudam os candidatos a cuidar da saúde física e mental. Os conteúdos são divulgados todas as quartas-feiras, e seguem até o mês de novembro.