Estudantes de Lençóis terão acesso gratuito no segundo dia do Enem

Os estudantes de Lençóis, na Chapada Diamantina, que irão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024 , na cidade de Seabra, terão acesso ao transporte gratuitamente, neste domingo, 10, segundo dia do exame. A iniciativa, realizada pela Secretaria Municipal de Educação, através da Prefeitura da cidade, busca garantir que todos os alunos tenham possibilidade ao exame, aumentando suas chances de ingressar no ensino superior.

De acordo com Uilame Dejan, presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Lençóis e responsável pela organização do transporte, a ação, que também foi realizada no primeiro dia do exame, no dia 3 de novembro, já beneficiou mais de 90 estudantes somente na sede do município.

"Quanto mais jovens a gente puder garantir que realizem a prova do Enem, mais jovens terão a chance de estar na universidade”, acrescenta Dejan.

A secretária de Educação, Sibélia Viana, destacou a relevância da participação dos jovens na prova.

“O apoio da prefeitura se estendeu em todo o território do município, tanto na sede como na zona rural. Foram cinco ônibus disponíveis para a locomoção de cerca de 120 alunos que, a cada etapa, adquirem uma nova visão sobre o valor da educação”, afirmou.