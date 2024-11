Gabaritei: Aulão preparatório para o ENEM 2024 acontece nesta quinta

A presença do artista Renanzinho CBX também está confirmada, trazendo ainda mais entusiasmo para a ocasião. - Foto: Pixabay

Com a proximidade das provas do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 2024, a preparação dos estudantes se torna essencial para garantir bons resultados e conquistar uma vaga no ensino superior. Pensando nisso, acontece nesta quinta-feira, 31, o projeto Gabaritei, que promove um Aulão especial para os vestibulandos.

O evento será realizado no espaço Moriah, com entrada pela UniFTC, e terá início às 17h, estendendo-se até as 21h. Os portões estarão abertos a partir das 16h, proporcionando aos participantes a oportunidade de se acomodarem antes do início das atividades.

Organizado pela Novabrasil Salvador em parceria com a Carambola Produções, o Aulão conta com o apoio do Governo do Estado e oferece inscrições gratuitas para estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual. Os interessados devem procurar a diretoria da sua escola para se inscrever.

Além de aulas preparatórias, o evento proporcionará transporte e lanche para os participantes. A presença do artista Renanzinho CBX também está confirmada, trazendo ainda mais entusiasmo para a ocasião.