Herança africana no Brasil é tema da redação do Enem 2024

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, que acontece neste domingo, 3, é “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP) divulgou o tema após o fechamento dos portões. Além da redação, os estudantes farão provas de Linguagens, Códigos e Ciências Humanas.

Mais de 4,32 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem. A nota na redação é considerada essencial para a aprovação em um curso superior. O exame é tido como a principal porta de entrada para as universidades.