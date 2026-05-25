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ENEM

Enem 2026: inscrições começam nesta segunda; veja cronograma

Provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro

Victoria Isabel
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Imagem ilustrativa da imagem Enem 2026: inscrições começam nesta segunda; veja cronograma
Foto: Arquivo/Agência Brasil

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começaram nesta segunda-feira, 25, e seguem até o dia 5 de junho. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial do Enem.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e o pagamento pode ser feito até 10 de junho. As provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro.

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Inscrição automática para alunos da rede pública

Entre as novidades deste ano, estudantes concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame. Os alunos do 3º ano serão cadastrados a partir de dados enviados pelas redes de ensino.

Mesmo com a inscrição automática, será necessário confirmar a participação, escolher o idioma da prova de língua estrangeira, informar o município de realização do exame e solicitar atendimento especializado, se necessário.

Mais locais de prova e incentivo à participação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estima ampliar para cerca de 10 mil o número de locais de prova em todo o país. A previsão é de que cerca de 80% dos estudantes da rede pública façam o exame na própria escola onde estudam.

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O Ministério da Educação também estuda oferecer apoio de transporte para candidatos que precisarem se deslocar para outras cidades. A expectativa é alcançar pelo menos 70% de participação entre os concluintes da rede pública.

Cronograma do Enem 2026

  • Inscrições: 25 de maio a 5 de junho
  • Pagamento da taxa: até 10 de junho
  • Atendimento especializado e nome social: 25 de maio a 5 de junho
  • Resultado do atendimento especializado: 19 de junho
  • Recurso: 22 a 26 de junho
  • Resultado do recurso: 3 de julho
  • Provas: 8 e 15 de novembro
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