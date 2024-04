Estado vai investir R$ 142 milhões em colégios estaduais de Salvador | A TARDE

O governo da Bahia vai modernizar 11 colégios tradicionais da rede estadual de Salvador, beneficiando mais de 15 mil estudantes. O governador Jerônimo Rodrigues, ao lado da secretária estadual da educação Rowenna Brito, assinou a autorização para o início das licitações nesta segunda-feira, 15, no Colégio Estadual de Tempo Integral Prof. Rômulo Almeida, no bairro do Imbuí, na capital. O investimento é superior a R$ 142 milhões. A iniciativa faz parte da segunda etapa do projeto Construir para Educar.



De acordo com a secretária Rowenna Brito, além de Salvador, o interior do estado será contemplado com R$ 658 milhões em obras e R$ 700 milhões em convênios com prefeituras. No total, a segunda etapa do Construir para Educar vai aplicar R$ 1,5 bilhão. “É uma série de unidades escolares que têm muito impacto na nossa rede. São escolas de 30, 50 anos, que a gente vai chegar com um aporte de reforma completa porque a gente sabe que uma escola com uma infraestrutura física que atenda a diversidade dos nossos estudantes tem impacto direto na aprendizagem deles”, destacou Rowenna Brito.



Serão beneficiados os colégios Rotary (Itapuã); Mário Costa Neto (Federação); Heitor Vila Lobos (Cabula VI), Edgar Santos (Garcia); Manoel Devoto (Rio Vermelho); Helena Magalhães (Tancredo Neves); Duque de Caxias (Liberdade); Dinah Gonçalves (Valéria); Almirante Barroso e Edson Tenouro (Paripe) e Aliomar Baleeiro (Pernambués).



O projeto será realizado por meio da Secretaria de Educação (SEC) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder). As unidades passarão a oferecer espaços com alto padrão de engenharia, que favorecem a educação em tempo integral, com implantação de restaurante, teatros, reforma e construção de novas quadras poliesportivas cobertas ou ginásios.



De acordo com o governador, o edital será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (16). “Em um mês nós teremos a apresentação de proposta das empresas. Em um mês e meio nós estaremos, com fé em Deus, já dando a ordem de serviço. São escolas aí com obras em torno de 10 meses, 11 meses, então no meado do ano que vem, essas escolas já estarão sendo entregues”, explicou Jerônimo.



O governador reforçou que o conjunto de investimentos deve alavancar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). “Tem um conjunto de diversidade, porque você tem quadras a serem cobertas, laboratórios, salas a serem construídas, montagem de teatro. Tenho certeza que juntando os programas de valorização de professores, concursos, salários, pagamento de precatórios, tudo isso, animará a rede para que a gente possa surtir um bom efeito no IDEB de 2024”, acrescentou.



A primeira etapa do programa contemplou 79 obras, em 44 municípios de 17 Territórios de Identidade, com o investimento de R$ 1,3 bilhão. Do total, serão 28 novas unidades, em 25 municípios; 10 ampliações em nove municípios: 26 modernizações, em 10 municípios; e 15 reformas, em sete municípios. Um total de R$ 1,3 bilhão foi direcionado aos projetos.



Somando as duas etapas, cerca de R$ 2,8 bilhões serão investidos na construção de novas escolas, reformas e restauração da infraestrutura educacional em toda a Bahia, através do Construir para Educar. Dentre outras iniciativas, entre 2019 e 2025, o Governo da Bahia investiu R$13,7 bilhões na educação estadual, sendo R$8 bilhões em obras e R$5 bilhões em programas de apoio a estudantes, como o Programa Estadual de Transporte Escolar (Pete), Bolsa Presença, Mais Estudo, Dignidade Menstrual, Mais Futuro, entre outras assistências.

