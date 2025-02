Estudantes conhecem espaços culturais durante as férias - Foto: Elisabeth Guerra/SEC

O Projeto “Férias nas Escolas com mais Sabor e Saber” , iniciativa da Secretaria da Educação (SEC), está a todo vapor, trazendo uma programação repleta de atividades para os estudantes da rede estadual de ensino. Entre as ações, destaque para o Programa Estudantes nos Museus, que proporciona visitas a importantes espaços culturais da Bahia.

A iniciativa promove o acesso dos estudantes a museus e atividades lúdicas, ampliando o aprendizado e incentivando o interesse pela cultura baiana.

Nesta terça-feira, 21, três alunos de escolas participaram do programa, visitando o Centro Histórico de Salvador, o Museu de Arte da Bahia (MAB), o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Museu de Arte Moderna (MAM) e o Parque Histórico Castro Alves, em Cabaceiras do Paraguaçu.

Os alunos do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, Classe I, localizado no bairro de Pero Vaz, em Salvador, visitaram o MAM, onde vivenciaram uma programação especial. O grupo de 42 estudantes e cinco oficineiros e funcionários foi recebido pela equipe do museu, que apresentou o espaço em uma visita guiada. Os visitantes da rede estadual aprenderam sobre as esculturas Exú e Oxalá, do artista Mário Cravo Júnior, e assistiram aos curtas sobre o Acervo da Lage, enriquecendo a experiência com aprendizado cultural e artístico.

Kayodê Sousa Andrade, 16 anos, estudante do 2º ano do Colégio Estadual Navarro de Brito e participante da oficina de capoeira na Classe I, destacou a importância de participar dessas atividades.

"Estou adorando o projeto Férias na Escola. Estou participando das oficinas de vôlei e futsal na minha escola. Está perfeito. Aqui, na Classe I, eu também consegui fazer capoeira e estou me divertindo muito. Isso é muito melhor do que eu ficar em casa sem fazer nada ou tomar outro caminho que outros jovens estão tendo, que não vale a pena citar, estou me divertindo muito e é muito bom mesmo. Participar dessa visita ao MAM foi incrível. No entanto, obtive considerações relacionadas que eu nem sabia que fazia arte. Está sendo perfeito participar”, disse.

Além da visita ao MAM, outras escolas também participaram do programa no mesmo dia, explorando diferentes espaços culturais. O Colégio Estadual Polivalente de Candeias levou 36 estudantes e dez oficineiros para uma tradição no Centro Histórico, enquanto o Colégio da Polícia Militar Francisco Pedro de Oliveira, localizado em Candeias, levou 45 estudantes e cinco oficineiros e funcionários para o MAB, onde conheceram o rico acervo do museu.

Mariana Santos de Souza, 17 anos, estudante do 2º ano do Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Classe I, também apresenta sua empolgação.

“Eu achei maravilhoso participar dessa visitação. Adorei conhecer as esculturas e as histórias por trás delas, principalmente com a audiodescrição, que nos ajudou a entender os detalhes das obras. Estou gostando de tudo aqui e sinto que estou aprendendo”, afirmou.