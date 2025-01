Estudantes da rede estadual participam do projeto 'Férias na Escola' - Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Os estudantes das escolas da rede estadual de ensino estão aproveitando as férias escolares ao máximo, com integração e aprendizado. Através do projeto Férias na Escola: Com Mais Sabor e Saber, desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), eles participam de diferentes oficinas no próprio ambiente escolar, com as quais aprendem, se divertem e interagem. As atividades seguem até o dia 31 de janeiro, promovendo experiências de arte, cultura, esporte e lazer.

No Colégio Estadual São Daniel Comboni, no bairro de Sussuarana, em Salvador, os estudantes participaram da Oficina de Líder de Torcida/Dança Afro. Segundo o professor Ednaldo da Silva, que é bailarino e coreógrafo, o objetivo é trazer a cultura da dança para as pessoas de dentro e fora da unidade escolar.

“Na oficina, os alunos podem revelar os seus talentos escondidos e se expressarem através da dança, que é uma arte”, comentou.

A estudante Manuela Rocha, 14, que está vindo de outra unidade escolar e vai cursar o 1º ano no Daniel Comboni, aproveitou para conhecer a estrutura da sua nova escola e fazer novos amigos.

“Eu sempre gostei de dança. Quando soube da oficina, através de um amigo, garanti logo a minha inscrição. Estou adorando participar, pois já estou me enturmando com outros alunos e praticando dança com eles”, revelou.

Quem também aprovou a iniciativa do projeto foi o estudante Cristian Passos, 14, que já está matriculado no 1º ano.

“Esta é uma ótima iniciativa do governo, pois muitos alunos ficam ociosos em casa no período das férias e, aqui, temos a oportunidade de socializarmos e aprendermos mais de forma divertida com as oficinas”, afirmou.

No interior da Bahia, as escolas estaduais também aderiram ao projeto Férias na Escola. No Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) Médio do Sudoeste Eurides Evangelista Pinto, localizado em Itororó, realizou o dia dedicado à Oficina de Arte e Artesanato, através da qual os estudantes aprenderam a criar bonecas de enfeite de prateleira utilizando papeis reciclados. Já no Colégio Estadual Monsenhor Turíbio Vilanova, em Bom Jesus da Lapa, os alunos se divertiram com as oficinas de vôlei, teatro, dança, natação e horta.