No Bonfim, Rowenna Brito celebra bom desempenho da educação baiana - Foto: Memo Soul

Na manhã desta quinta-feira, 16, no início dos festejos ao Senhor do Bonfim, a secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, ressaltou a transformação que o Governo da Bahia está fazendo na educação pública e celebrou o bom desempenho dos estudantes nas avaliações nacionais.

"Nós estamos aqui agradecendo por todo o ano que passou. A gente avançou na Educação, com a melhoria do IDEB. Nossos alunos arrasaram no ENEM. Vários com notas próximas a mil na Redação e estamos com vários projetos em execução já para este ano de 2025. Serão mais escolas de tempo integral, ampliação da Educação Profissional e ainda mais aprendizagem para os nossos estudantes", disse.

Leia mais:

>>> “Muito desproporcional o motivo da inelegibilidade de Bolsonaro”, diz Roma

>>> Agenda Cultural: Lavagem do Bonfim, Anitta, Psirico, Luiz Caldas e +

>>> Deyvid Bacelar confirma candidatura a deputado federal em 2026

A secretária destacou as diversas ações em andamento na pasta, a exemplo da matrícula online, que prossegue até o dia 21 de janeiro, do projeto Férias nas Escolas com Mais Sabor e Saber, a ampliação da oferta de educação profissional para todos os 417 municípios da Bahia e as inscrições gratuitas para mais de 13 mil vagas em cursos técnicos para quem já concluiu o Ensino Médio. Todas as informações podem ser consultadas no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).