Inscrições abertas para o projeto 'Férias na Escola: Com Mais Sabor e Saber"

Estão abertas as inscrições para o programa “Férias na Escola: Com Mais Sabor e Saber”, iniciativa da Secretaria da Educação do Estado (SEC) , que oferece oficinas gratuitas nas áreas de arte, cultura, esportes e reforço escolar, nas escolas participantes do Programa Educa Mais Bahia. O projeto tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência educativa e divertida durante as férias escolares.

Os interessados devem se inscrever diretamente nas unidades onde estudam, apresentando um documento oficial com foto e escolhendo a oficina desejada, até sexta-feira, 10. A oferta será de acordo com a disponibilidade de vagas.

As oficinas incluem futebol, futsal, basquete, polo aquático, horta escolar, dança contemporânea, artes visuais, crochê, canto e coral, corte e costura, artes plásticas, animação em stop motion, entre outras, além de atividades focadas na recomposição da aprendizagem em Matemática e Língua Portuguesa.

A superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, Helaine Souza, destacou o impacto do projeto.