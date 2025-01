Mais de 300 novos profissionais são convocados para Educação na Bahia

Mais de 382 novos profissionais são convocados para Educação na Bahia - Foto: Matheus Landim/GOVBA

O Governo da Bahia, através das secretarias estaduais de Administração (Saeb) e da Educação (SEC) publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 8, a convocação de 382 novos profissionais habilitados no Concurso Público para a rede estadual de ensino. A relação destaca os nomes de 271 professores e 111 coordenadores pedagógicos.

Os candidatos aprovados para o interior do estado devem comparecer às sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), para apresentar a documentação e os exames médicos, a partir desta quinta-feira, 9, até 22 de janeiro, das 8h30 às 11h e das 14h às 17h. Já os candidatos aprovados no NTE 26, em Salvador, deverão comparecer, no mesmo período e horário, à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, localizada na 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), nº 550, 1º andar, sala 117 , na capital baiana.

