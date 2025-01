Governo do Estado convoca mais 642 novos profissionais para Educação

Governo do Estado convoca mais 642 novos profissionais para a Educação - Foto: Amanda Chung

As secretarias estaduais de Administração (Saeb) e da Educação (SEC) publicaram, na edição desta terça, 7, do Diário Oficial da Bahia, a convocação de 642 novos profissionais habilitados no concurso público para a rede de ensino baiana. A nova convocação traz os nomes de 471 professores e 171 coordenadores pedagógicos, e faz parte de um conjunto de ações que visa fortalecer a educação pública estadual, promovendo a valorização do magistério e a melhoria da qualidade de ensino.

Os candidatos aprovados para o interior do estado deverão comparecer às sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE), para apresentar a documentação e os exames médicos a partir desta quinta-feira, 9, até 22 de janeiro, das 8h30 às 11h e das 14h às 17h. Já os candidatos aprovados no Núcleo Territorial de Educação de Salvador (NTE 26) deverão comparecer, no mesmo período e horário, à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, localizada na 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), nº 550, 1º andar, sala 117, em Salvador.

Essa é a quarta convocação do concurso público regido pelo Edital de Abertura Saeb 03/2022, publicado em 01/08/2022, que ofertou, inicialmente, 1.806 vagas para provimento de professor e 289 vagas para o cargo de coordenador pedagógico, além de 18 vagas para coordenador pedagógico indígena.

Em maio de 2023, foram convocados 1.379 professores, 184 coordenadores pedagógicos e 16 coordenadores pedagógicos indígenas. Em dezembro do mesmo ano, mais 625 candidatos foram convocados.

Outros 1679 profissionais foram convocados em setembro de 2024, sendo 1.101 candidatos para o cargo de professor, 562 para coordenador pedagógico e 16 candidatos para atuarem como coordenadores pedagógicos indígenas.