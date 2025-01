UNEB divulga edital de convocação para provas do Vestibular 2025

Neste vestibular, a UNEB oferta 6.346 vagas para o processo seletivo - Foto: UENDEL GALTER

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) divulgou o edital de convocação para as provas do Vestibular 2025, que serão aplicadas nos próximos dias 12 e 13 de janeiro. Os portões serão abertos às 7h20 e fechados às 7h50, seguindo o horário local, com início dos exames às 8h.

Neste vestibular, a UNEB oferta 6.346 vagas para o processo seletivo, sendo 4.371 para cursos de graduação na modalidade presencial, outras 1.975 oportunidades para os cursos na modalidade a distância pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). O certame prevê o preenchimento das vagas para o ano letivo de 2025.

Leia mais:

>> Médica agride motorista de aplicativo em Salvador; assista vídeo

>> Salvador e RMS têm queda de mais de 12% nas mortes violentas

>> Transações via Pix acima de R$ 5 mil serão informadas à Receita Federal

No primeiro dia, os candidatos farão provas de língua portuguesa (incluindo literatura brasileira), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e atualidades), além da redação. Já no segundo dia, será a vez de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).



O Cartão Informativo do Candidato, documento em que consta o local de prova dos participantes, já está disponível para consulta no site do Vestibular UNEB 2025.