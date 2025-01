Matrícula 2025: SEC orienta pré-cadastro para rede estadual

Alunos da rede estafual de ensino - Foto: Amanda Chung; Ascom SEC

O período de matrícula para o ano letivo de 2025 acontecerá de 13 a 21 de janeiro, de forma totalmente on-line. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (Sec) para agilizar o processo, os interessados, que ainda não têm conta na plataforma ba.gov.br, devem realizar um cadastro prévio no portal e, no dia reservado para a sua matrícula, acessar o sistema para solicitar a vaga na escola, série e turno desejados.

“Para agilizar a solicitação da vaga, estamos orientando a comunidade escolar a fazer o cadastro prévio do estudante no ba.gov.br, informar todos os dados e, no dia reservado para a matrícula, basta que a pessoa interessada acesse a plataforma, selecione o serviço de matrícula e a escola mais próxima com disponibilidade de vaga para a série e turno desejados, tornando o processo seja muito mais prático e rápido”, explicou o coordenador de Matrícula da Secretaria da Educação do Estado, Everson Costa.

Cronograma completo da matrícula 2025:

-13 de janeiro de 2025 - Matrícula para Pessoa com Deficiência - PCD

-14 de janeiro de 2025 - Transferência de estudantes da rede estadual

-15 e 16 de janeiro de 2025 - Matrícula de concluintes do 5º ou 9º ano do Ensino Fundamental em escola municipal para 6º do Ensino Fundamental ou 1º ano do Ensino Médio em escola estadual

-17 de janeiro de 2025 - Matrícula para estudantes de todas as rede de ensino em todas as ofertas do Ensino Fundamental

-20 e 21 de janeiro de 2025 - Matrícula para estudantes de as redes em todas as ofertas do Ensino Médio

Após solicitar a matrícula no portal ba.gov.br, a pessoa interessada ou seu responsável deve comparecer à unidade escolar, em até cinco dias úteis, para apresentar os documentos obrigatórios, que incluem Histórico Escolar (original), RG ou Certidão de Registro Civil, CPF, comprovante de residência atualizado e Carteira de Vacinação (para alunos até 18 anos).