Estudantes de LEM fazem caminhada na Trilha do Tatu | A TARDE

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, aproximadamente 50 estudantes da Escola Municipal Amabílio Vieira dos Santos, em Luís Eduardo Magalhães (LEM), no oeste da Bahia, participaram nesta segunda-feira, 3, de uma caminhada de 2 km, na Trilha do Tatu. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.



A bióloga Jéssica Fernanda Pio, explicou que durante o trajeto, os estudantes aprenderam sobre as características do Cerrado. “Passamos informações e curiosidades sobre o bioma Cerrado que é conhecido como savana brasileira e possui uma grande biodiversidade. Sua vegetação possui características predominantes, como árvores de tronco grosso e tortuoso, além de gramíneas e arbustos", disse.

A trilha conta também com fotos e três réplicas de animais típicos do cerrado: lobo, tamanduá bandeira e onça.

